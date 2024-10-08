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Байден відклав поїздку до Німеччини через ураган у Флориді

У межах візиту Байден мав головувати на зустрічі "Рамштайн". Також у Німеччині була запланована зустріч із Зеленським.

Байден відклав поїздку до Німеччини через ураган у Флориді
Джо Байден
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден відкладає свою майбутню поїздку до Німеччини та Анголи.

Про це повідомили у Білому домі, передає "Радіо Свобода".

"Враховуючи прогнозовану траєкторію і потужність урагану «Мілтон», президент Байден відкладає свою майбутню поїздку до Німеччини й Анголи, щоб спостерігати за підготовкою до урагану «Мілтон» і реагування на нього, на додаток до поточних заходів реагування на наслідки урагану «Хелен» на південному сході країни", – йдеться в повідомленні.

На коли саме відкладається поїздка – у Білому домі не уточнили.

На брифінгу 7 жовтня прессекретарка Білого дому Карін Жан-Пʼєр говорила, що президент США все ще планував відвідати Німеччину, незважаючи на наближення урагану.

Речниця наголосила, що поїздка Байдена до Німеччини "є потужним символом". Вона також зазначила, що питання підтримки України має бути важливою частиною цього візиту.

  • Байден планував прибути до Німеччини 10 жовтня. У Берліні заплановані його зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром і канцлером Олафом Шольцем
  • 12 жовтня Байден мав поїхати до землі Рейнланд-Пфальц, де на американській військово-повітряній базі в Рамштайні відбудеться зустріч щодо України. Там, зокрема, мала відбутися і зустріч президента США із президентом України Володимиром Зеленським.
  • Раніше український президент повідомляв, що під час 25-ї зустрічі у форматі "Рамштайн" 12 жовтня Україна надасть план перемоги усім партнерам. Також генеральний секретар НАТО Марк Рютте на пресконференції у Києві зазначив, що на засіданні обговорять із Байденом питання дозволу застосовувати далекобійну зброю по військових обʼєктах у Росії.
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