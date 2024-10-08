Байден відклав поїздку до Німеччини через ураган у Флориді

У межах візиту Байден мав головувати на зустрічі "Рамштайн". Також у Німеччині була запланована зустріч із Зеленським.

Президент США Джо Байден відкладає свою майбутню поїздку до Німеччини та Анголи.

Про це повідомили у Білому домі, передає "Радіо Свобода".

"Враховуючи прогнозовану траєкторію і потужність урагану «Мілтон», президент Байден відкладає свою майбутню поїздку до Німеччини й Анголи, щоб спостерігати за підготовкою до урагану «Мілтон» і реагування на нього, на додаток до поточних заходів реагування на наслідки урагану «Хелен» на південному сході країни", – йдеться в повідомленні.

На коли саме відкладається поїздка – у Білому домі не уточнили.

На брифінгу 7 жовтня прессекретарка Білого дому Карін Жан-Пʼєр говорила, що президент США все ще планував відвідати Німеччину, незважаючи на наближення урагану.

Речниця наголосила, що поїздка Байдена до Німеччини "є потужним символом". Вона також зазначила, що питання підтримки України має бути важливою частиною цього візиту.