Близько 130 міст і сіл на півдні Лівану отримали попередження від Ізраїлю про необхідність евакуюватися

Ізраїльська армія продовжує там те, що вона називає обмеженою операцією.

Ліванці несуть труни керівника одного з підрозділів військово-повітряних сил Хезболли Мохаммада Сурура, а також Ходора Атві та

Близько 130 міст і сіл на півдні Лівану отримали попередження від ізраїльських сил про необхідність евакуюватися, повідомив репортер катарського медіа Імран Хан. Місцеві занепокоєні, оскільки не знають, наскільки широкою є "обмежена" наземна операція ізраїльської армії, наводить слова репортера The Guardian.

Тим часом в Армії оборони Ізраїлю знову опублікували застереження про необхідність евакуації зі східних районів Лівану. Арабомовний речник Авічі Адрає опублікував звернення до мешканці південного Лівану із закликом поки що утриматися від повернення.

"Армія оборони Ізраїлю продовжує атакувати цілі «Хезболли» у ваших населених пунктах і поблизу них, і для вашої безпеки вам заборонено повертатися додому до подальших повідомлень", – сказав він.

في ظل الاعتداءات الهمجية والمتزايدة من جانب العدو الإسرائيلي على مختلف المناطق اللبنانية، وما ينتج عنها من سقوط شهداء وجرحى ودمار كبير، يهم قيادة الجيش أن توضح أن الجيش اللبناني، إذ ينتشر على كامل مساحة الوطن بما فيها الحدود الجنوبية، يتولى مسؤولياته الوطنية ويقدّم الشهداء… pic.twitter.com/zwE3vD5nq6 — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) October 8, 2024

За даними ліванського уряду, через операцію Ізраїлю евакуювалися близько 1,3 млн людей – більш ніж п'ята частина населення.

Тим часом іранський міністр закордонних справ Аббас Арачі зібрався з візитом до Саудівської Аравії. Він також оприлюднив застереження для Ізраїля щодо наслідків у разі атак на іранську інфраструктуру.