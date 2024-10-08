В одній частині Центрального парку молилися мусульмани, в іншій – виступали батьки заручника ХАМАС.

У Нью-Йорку до річниці нападу ХАМАС на Ізраїль відбулися пропалестинські та проізраїльські мітинги, пише The Guardian. Мітингарі розгорнули великий прапор Палестини, а менша група інших протестувальників тримала прапор Ізраїлю.

За даними Associated Press, декількох людей під час мітингів затримали. Правоохоронці підтвердили арешти.

У Центральному парку пропалестинські активісти провели мусульманську вечірню молитву. В той же час батьки американо-ізраїльського заручника ХАМАС, Омера Нойтри, виступали з літньої сцени цього ж парку.

"Ми б ніколи не подумали, що будемо стояти тут цілий рік потому, не маючи жодних новин про нього", — сказала його мати Орна Нейтра сотням людей на заході, який привернув увагу губернатора Нью-Йорка, мера, сенаторів США та інших посадових осіб.

Її синові, ізраїльському солдату, який народився в Нью-Йорку, наступного тижня виповниться 23 роки.

Ізраїль тим часом не припиняє атакувати цілі "Хезболли" в Лівані. Туреччина зібралася евакуювати свої громадян із Лівану морським шляхом – вона планує зробити це в середу.

Війна на Близькому Сході

7 жовтня 2023 терористи ХАМАС атакували Ізраїль, захопивши в заручники сотні людей. Деяких із них вони утримують досі. За час війни вдалося домовитися про одне тижневе припинення вогню задля обміну утримуваними особами. Домовленості про сталий мир Ізраїль і ХАМАС досягнути поки не можуть. Ізраїль у відповідь на напад не лише атакував із повітря, а й розпочав і продовжує в Смузі Гази наземну операцію. Війна призвела до численних жертв серед палестинців і до втрат Ізраїлю і військових, і цивільних.

Окрім ХАМАС, Ізраїль протистоїть ліванській "Хезболлі" та Ірану і єменських хуситів.

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