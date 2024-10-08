Держдепартамент: поглиблення зв’язків між Іраном і Росією неймовірно дестабілізує регіон

Речник Держдепартаменту США Метью Міллер прокоментував посилення співпраці між РФ та Іраном, передає Укрінформ.
“Звісно, ми спостерігаємо поглиблення зв’язків між Іраном і Росією”, - сказав Міллер
Він наголосив, що це “неймовірно дестабілізує регіон, неймовірно дестабілізує світ”.
На думку Міллера, йдеться не лише про регіон Близького Сходу, а й про будь-яку частину світу, де діють Росія та Іран.
- Іран є посередником у переговорах між Росією та єменськими хуситами щодо передачі протикорабельних ракет.
- Європейські чиновники очікують, що Іран поставить балістичні ракети до Росії.
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Імовірно, у жовтні Іран укладе з Росією угоду про "всеосяжну співпрацю".
- Іран від початку січня 2024 надав Росії не менше 400 балістичних ракет класу "земля-земля", що поглибило військову співпрацю між двома підсанкційними країнами.