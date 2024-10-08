Також ця взаємодія “неймовірно дестабілізує світ”.

Держдепартамент: поглиблення зв’язків між Іраном і Росією неймовірно дестабілізує регіон

Речник Держдепартаменту США Метью Міллер прокоментував посилення співпраці між РФ та Іраном, передає Укрінформ.

“Звісно, ми спостерігаємо поглиблення зв’язків між Іраном і Росією”, - сказав Міллер

Він наголосив, що це “неймовірно дестабілізує регіон, неймовірно дестабілізує світ”.

На думку Міллера, йдеться не лише про регіон Близького Сходу, а й про будь-яку частину світу, де діють Росія та Іран.

Іран є посередником у переговорах між Росією та єменськими хуситами щодо передачі протикорабельних ракет.

Європейські чиновники очікують, що Іран поставить балістичні ракети до Росії.

Імовірно, у жовтні Іран укладе з Росією угоду про "всеосяжну співпрацю".