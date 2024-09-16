Моя війна: рятівні кола й дорогі уроки
Моя війна: рятівні кола й дорогі уроки
У Польщі через рекордні повені евакуюють жителів
У Польщі через рекордні повені евакуюють жителів
​Жителів столиці Угорщини попередили про "найбільшу повінь десятиліття"
​Жителів столиці Угорщини попередили про "найбільшу повінь десятиліття"
Туск: у Польщі оголосять про стан стихійного лиха через повені
Туск: у Польщі оголосять про стан стихійного лиха через повені
Внаслідок повені у Польщі загинула людина
Внаслідок повені у Польщі загинула людина
У неділю синоптики прогнозують в Україні грози та шквали
У неділю синоптики прогнозують в Україні грози та шквали
«Ніхто не хоче працювати у прифронтовій лікарні»: історія хірурга з Охтирки, який оперував навіть під час авіаударів по місту
«Ніхто не хоче працювати у прифронтовій лікарні»: історія хірурга з Охтирки, який оперував навіть під час авіаударів по місту
Ворог завдав ударів по багатоповерхівці у Харкові: загинула людина, є понад 40 поранених (оновлення)
Ворог завдав ударів по багатоповерхівці у Харкові: загинула людина, є понад 40 поранених (оновлення)
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
ГоловнаСвіт

Іран у жовтні укладе з Росією угоду про "всеосяжну співпрацю", - Reuters

Президент Масуд Пезешкіан візьме участь у саміті БРІКС, який пройде в Казані з 22 по 24 жовтня.

Іран у жовтні укладе з Росією угоду про "всеосяжну співпрацю", - Reuters
Масуд Пезешкіян
Фото: EPA/UPG

Президент Ірану Масуд Пезешкіан у жовтні приїде до Росії для участі у саміті БРІКС. Він має зустрітися з Володимиром Путіним і укласти з ним угоду про "всеосяжне співробітництво".

Про це повідомляє Reuters.

15 вересня посол Ірану в Росії Казем Джалалі підтвердив, що Пезешкіан візьме участь у саміті БРІКС, який пройде в Казані з 22 по 24 жовтня. Під час саміту іранський лідер планує зустрітися з Путіним. 

Очікується, що Іран і Росія підпишуть двосторонню угоду про "всеосяжну співпрацю", яка охопить різні сфери співробітництва.

Таку угоду Путін раніше уклав з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином у червні.

  • Раніше американський інститут вивчення війни також повідомляв, що Іран і Росія продовжують демонструвати бажання поглиблювати двосторонні відносини і багатосторонню співпрацю. Так, новообраний президент Ірану Пезешкіан опублікував статтю в Tehran Times, в якій похвалив Китай і Росію за підтримку Ірану в "складні часи". Він також заявив, що сподівається на покращення зв’язків з Європою, а Сполучені Штати "повинні зрозуміти, що Іран не буде реагувати на тиск".
  • Іран постачає Москві безпілотники для війни проти України. Через це США розширили санкційний список, додавши до нього чотири компанії з Ірану. Ці організації допомагали у виробництві та транспортуванні бойових безпілотників до Росії.
  • 14 травня Рада ЄС ухвалила рішення розширити обмежувальні заходи проти Ірану через військову підтримку війни Росії проти України, а також бойовиків на Близькому Сході й у районі Червоного моря та після атак Ірану на Ізраїль 13 квітня цього року.
  • У квітні США та Британія запровадили санкції проти Ірану, у "чорний список" потрапили виробники "Шахедів".
  • У травні ЗМІ повідомляли про те, що Тегеран почав поставляти Кремлю новітню зброю. 
  • Нещодавно також стало відомо, що Іран передав Росії балістичні ракети. Згодом держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив цю інформацію, заявивши, що Тегеран передав Москві балістичні ракети Fath-360 близького радіусу дії з дальністю 120 км і, ймовірно, за кілька тижнів використає їх проти України. 
  • У відповідь Британія запровадила нові санкції проти Ірану і РФ. Погрожують обмежувальними заходами й інші держави.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies