Іран у жовтні укладе з Росією угоду про "всеосяжну співпрацю", - Reuters

Президент Ірану Масуд Пезешкіан у жовтні приїде до Росії для участі у саміті БРІКС. Він має зустрітися з Володимиром Путіним і укласти з ним угоду про "всеосяжне співробітництво".
Про це повідомляє Reuters.
15 вересня посол Ірану в Росії Казем Джалалі підтвердив, що Пезешкіан візьме участь у саміті БРІКС, який пройде в Казані з 22 по 24 жовтня. Під час саміту іранський лідер планує зустрітися з Путіним.
Очікується, що Іран і Росія підпишуть двосторонню угоду про "всеосяжну співпрацю", яка охопить різні сфери співробітництва.
Таку угоду Путін раніше уклав з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином у червні.
- Раніше американський інститут вивчення війни також повідомляв, що Іран і Росія продовжують демонструвати бажання поглиблювати двосторонні відносини і багатосторонню співпрацю. Так, новообраний президент Ірану Пезешкіан опублікував статтю в Tehran Times, в якій похвалив Китай і Росію за підтримку Ірану в "складні часи". Він також заявив, що сподівається на покращення зв’язків з Європою, а Сполучені Штати "повинні зрозуміти, що Іран не буде реагувати на тиск".
- Іран постачає Москві безпілотники для війни проти України. Через це США розширили санкційний список, додавши до нього чотири компанії з Ірану. Ці організації допомагали у виробництві та транспортуванні бойових безпілотників до Росії.
- 14 травня Рада ЄС ухвалила рішення розширити обмежувальні заходи проти Ірану через військову підтримку війни Росії проти України, а також бойовиків на Близькому Сході й у районі Червоного моря та після атак Ірану на Ізраїль 13 квітня цього року.
- У квітні США та Британія запровадили санкції проти Ірану, у "чорний список" потрапили виробники "Шахедів".
- У травні ЗМІ повідомляли про те, що Тегеран почав поставляти Кремлю новітню зброю.
- Нещодавно також стало відомо, що Іран передав Росії балістичні ракети. Згодом держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив цю інформацію, заявивши, що Тегеран передав Москві балістичні ракети Fath-360 близького радіусу дії з дальністю 120 км і, ймовірно, за кілька тижнів використає їх проти України.
- У відповідь Британія запровадила нові санкції проти Ірану і РФ. Погрожують обмежувальними заходами й інші держави.