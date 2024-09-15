Bloomberg: США та Британія стурбовані тим, що Росія розкриває Ірану ядерні таємниці

У західних державах стурбовані, що РФ може видавати ядерні таємниці Ірану в обмін на балістичні ракети.

США та Велика Британія стурбовані тим, що Росія може ділитися з Іраном секретною інформацією та технологіями, які можуть наблизити Тегеран до створення ядерної зброї, в обмін на балістичні ракети, пише Bloomberg.

За словами анонімних західних посадовців, обізнаних із цим питанням, Кремль посилив співпрацю з Іраном через його амбіції отримати атомну зброю.

За інформацією посадовців, це питання обговорювалося офіційними особами США та Великої Британії у Вашингтоні цього тижня, коли британський прем’єр-міністр Кір Стармер зустрівся з президентом Джо Байденом у Білому домі. Вони описали розвиток подій як такий, що викликає занепокоєння, а також підкреслили ескалацію військових зв'язків між Росією та Іраном.

За словами речника Ради нацбезпеки Білого дому, адміністрація Байдена залишається глибоко стурбованою ядерною діяльністю Ірану. Байден чітко дав зрозуміти, що США готові використовувати всі елементи національної влади, щоб запобігти будь-якій ядерній ескалації з боку Ірану.

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час нещодавнього візиту до Лондона припустив, що Росія обмінюється ядерними технологіями з Тегераном, заявивши, що Москва отримала партію іранських балістичних ракет Fath-360.

Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі погодилися, що "ядерна програма Ірану ніколи не була такою прогресивною", – йдеться в спільній заяві Державного департаменту США.

Ядерне озброєння Ірану

Раніше Сполучені Штати заявили, що запуск супутників Іраном суперечить резолюції Ради Безпеки ООН.

У світовій оцінці загроз цього року розвідувальна спільнота США заявила, що розробка Іраном ракет-носіїв для супутників розширить можливості країни розгортати міжконтинентальну балістичну ракету.

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі неодноразово попереджав, що Іран зараз має достатньо збагаченого урану для “кількох” ядерних видів зброї, а Тегеран після зриву ядерної угоди з світовими лідерами відновив виробництво урану на рівнях, близьких до збройового.