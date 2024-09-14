«Жодної медичної допомоги мені не надавали. Поліцейські теж ставилися до мене, як до нетверезого»
«Жодної медичної допомоги мені не надавали. Поліцейські теж ставилися до мене, як до нетверезого»
Синєгубов: ситуація на Харківщині важка
Синєгубов: ситуація на Харківщині важка
Екснардеп-регіонал, колишній голова КМДА отримав підозру в ухиленні від сплати податків
Екснардеп-регіонал, колишній голова КМДА отримав підозру в ухиленні від сплати податків
Україна повернула додому ще 49 полонених: захисників Азовсталі, цивільних, поліцію і прикордонників
Україна повернула додому ще 49 полонених: захисників Азовсталі, цивільних, поліцію і прикордонників
У Запоріжжі ІТ-фахівець облаштував у власній квартирі "спостережний пост" для РФ
У Запоріжжі ІТ-фахівець облаштував у власній квартирі "спостережний пост" для РФ
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Нардепа звинуватили у побитті в центрі Києва
Нардепа звинуватили у побитті в центрі Києва
«Здається, правди достатньо, щоб з’явилася справедливість. Але маємо ще докласти зусиль», — Снайдер і Жадан на відкритті INDEX
«Здається, правди достатньо, щоб з’явилася справедливість. Але маємо ще докласти зусиль», — Снайдер і Жадан на відкритті INDEX
Міжнародний комітет Червоного хреста зупиняє роботу офісу в Дніпрі
Міжнародний комітет Червоного хреста зупиняє роботу офісу в Дніпрі
ГоловнаСвіт

Переговори про створення логістичного центру HIMARS у Литві тривають

Литва очікує на угоду між Польщею та США. 

Переговори про створення логістичного центру HIMARS у Литві тривають
Л. Кашчюнас
Фото: vz.lt

Спільний логістичний центр для боєприпасів американських ракетних установок HIMARS у Литві створять після того, як Польща і США укладуть угоду.

Про це пише LRТ із посиланням на міністра національної оборони Литви Лауринаса Кашчюнаса.

За його словами, переговори з Варшавою тривають, але в першу чергу очікується угода між Польщею та США.

"Спочатку поляки домовляться з американцями про всі модальності, потім ми підключаємося. Ось така схема. Звичайно, ми розмовляємо з поляками і завжди готові підключитися", – додав Кашчюнас. 

Також він сказав, що не може коментувати рішення інших країн, але сподівається, що Польща та США досягнуть згоди щодо логістичного центру наступного року.

Минулого тижня в Польщі президент Литви Гітанас Науседа заявив, що інституції обох країн уже почали роботу над цим питанням.

Тоді очільник Литви сказав, що і Польща, і Литва, мають у своїх військових планах придбання систем HIMARS. Він зазначив, що частина HIMARS вже дійшла до Польщіа Литва свої боєприпаси отримає найближчими роками. 

  • Вперше про бажання Литви створити регіональний логістичний центр боєприпасів HIMARS спільно з Польщею Науседа згадав у квітні.
  • Литва наприкінці 2021 року підписала контракт із США на закупівлю восьми систем HIMARS. Вартість закупівля склала 495 мільйонів доларів.
  • Перші поставки систем заплановані на 2025 рік. Військові сподіваються, що система HIMARS повинна досягти повної боєздатності до 2027 року.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies