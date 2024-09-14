Переговори про створення логістичного центру HIMARS у Литві тривають

Литва очікує на угоду між Польщею та США.

Спільний логістичний центр для боєприпасів американських ракетних установок HIMARS у Литві створять після того, як Польща і США укладуть угоду.

Про це пише LRТ із посиланням на міністра національної оборони Литви Лауринаса Кашчюнаса.

За його словами, переговори з Варшавою тривають, але в першу чергу очікується угода між Польщею та США.

"Спочатку поляки домовляться з американцями про всі модальності, потім ми підключаємося. Ось така схема. Звичайно, ми розмовляємо з поляками і завжди готові підключитися", – додав Кашчюнас.

Також він сказав, що не може коментувати рішення інших країн, але сподівається, що Польща та США досягнуть згоди щодо логістичного центру наступного року.

Минулого тижня в Польщі президент Литви Гітанас Науседа заявив, що інституції обох країн уже почали роботу над цим питанням.

Тоді очільник Литви сказав, що і Польща, і Литва, мають у своїх військових планах придбання систем HIMARS. Він зазначив, що частина HIMARS вже дійшла до Польщіа Литва свої боєприпаси отримає найближчими роками.