Переговори про створення логістичного центру HIMARS у Литві тривають

Спільний логістичний центр для боєприпасів американських ракетних установок HIMARS у Литві створять після того, як Польща і США укладуть угоду.
Про це пише LRТ із посиланням на міністра національної оборони Литви Лауринаса Кашчюнаса.
За його словами, переговори з Варшавою тривають, але в першу чергу очікується угода між Польщею та США.
"Спочатку поляки домовляться з американцями про всі модальності, потім ми підключаємося. Ось така схема. Звичайно, ми розмовляємо з поляками і завжди готові підключитися", – додав Кашчюнас.
Також він сказав, що не може коментувати рішення інших країн, але сподівається, що Польща та США досягнуть згоди щодо логістичного центру наступного року.
Минулого тижня в Польщі президент Литви Гітанас Науседа заявив, що інституції обох країн уже почали роботу над цим питанням.
Тоді очільник Литви сказав, що і Польща, і Литва, мають у своїх військових планах придбання систем HIMARS. Він зазначив, що частина HIMARS вже дійшла до Польщіа Литва свої боєприпаси отримає найближчими роками.
- Вперше про бажання Литви створити регіональний логістичний центр боєприпасів HIMARS спільно з Польщею Науседа згадав у квітні.
- Литва наприкінці 2021 року підписала контракт із США на закупівлю восьми систем HIMARS. Вартість закупівля склала 495 мільйонів доларів.
- Перші поставки систем заплановані на 2025 рік. Військові сподіваються, що система HIMARS повинна досягти повної боєздатності до 2027 року.