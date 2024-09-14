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У Румунії через повені загинули 4 людей

Це найбільша повінь у країні за останні 15 років.

У Румунії через повені загинули 4 людей
Евакуація під час повені у Румунії
Фото: румунська Генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій

У Румунії у повіті Галац через сильні повені, спричинені зливами, загинули 4 людей. 

Як пише Digi24, подекуди рівень води піднявся на 1,7 метра. Це найбільша повінь у країні за останні 15 років. Через негоду постраждали 19 населених пунктів. У МВС країни уточнили, що найскладніша ситуація зафіксована в повіті Галац а точніше в 12 місцевостях. Там підтоплені понад 5000 домогосподарств. 252 людини були евакуйовані.

Евакуація під час повені у Румунії
Фото: Румунська генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій
Евакуація під час повені у Румунії
Робота рятувальників під час повені у Румунії
Фото: Румунська Генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій
Робота рятувальників під час повені у Румунії

Підтоплені десятки домогосподарств. Понад 200 пожежників працюють, намагаючись допомогти людям. Також задіяли рятувальний гелікоптер Black Hawk.Через сильні дощі та повені закрито 13 ділянок національних і окружних доріг. 

Метеорологи оголосили нове, червоне попередження про дощі для округу Васлуй. 

Також очікуються проливні дощі, зниження температури понад 10 градусів за Цельсієм і навіть сніг у горах.  

Тим часом у Польщі через рекордні повені евакуюють жителів. У деяких районах рівень опадів за добу був найбільшим із 1997 року. 

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