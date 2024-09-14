У Румунії у повіті Галац через сильні повені, спричинені зливами, загинули 4 людей.
Як пише Digi24, подекуди рівень води піднявся на 1,7 метра. Це найбільша повінь у країні за останні 15 років. Через негоду постраждали 19 населених пунктів. У МВС країни уточнили, що найскладніша ситуація зафіксована в повіті Галац а точніше в 12 місцевостях. Там підтоплені понад 5000 домогосподарств. 252 людини були евакуйовані.
Підтоплені десятки домогосподарств. Понад 200 пожежників працюють, намагаючись допомогти людям. Також задіяли рятувальний гелікоптер Black Hawk.Через сильні дощі та повені закрито 13 ділянок національних і окружних доріг.
Метеорологи оголосили нове, червоне попередження про дощі для округу Васлуй.
Також очікуються проливні дощі, зниження температури понад 10 градусів за Цельсієм і навіть сніг у горах.
Тим часом у Польщі через рекордні повені евакуюють жителів. У деяких районах рівень опадів за добу був найбільшим із 1997 року.