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AP: Сі Цзиньпін наступного місяця поїде до Росії

У МЗС Китаю заявили, що Сі "з радістю прийняв" запрошення Путіна взяти участь у саміті БРІКС .

AP: Сі Цзиньпін наступного місяця поїде до Росії
Фото: EPA/UPG

Лідер Китаю Сі Цзиньпін наступного місяця відвідає Росію для участі у саміті БРІКС. Це підтвердив міністр закордонних справ Китаю Ван І, пише AP.

Ван І зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі в четвер, 12 вересня,і заявив, що Сі "з радістю прийняв" запрошення Путіна відвідати саміт БРІКС у Казані.

Путін, у свою чергу, повідомив, що в Казані вони також проведуть двосторонню зустріч і обговорять різні аспекти російсько-китайських відносин, які "досить успішно розвиваються" і "за всіма напрямками". 

Співпраця Росії з Китаєм

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