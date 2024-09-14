AP: Сі Цзиньпін наступного місяця поїде до Росії

Лідер Китаю Сі Цзиньпін наступного місяця відвідає Росію для участі у саміті БРІКС. Це підтвердив міністр закордонних справ Китаю Ван І, пише AP.
Ван І зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі в четвер, 12 вересня,і заявив, що Сі "з радістю прийняв" запрошення Путіна відвідати саміт БРІКС у Казані.
Путін, у свою чергу, повідомив, що в Казані вони також проведуть двосторонню зустріч і обговорять різні аспекти російсько-китайських відносин, які "досить успішно розвиваються" і "за всіма напрямками".
Співпраця Росії з Китаєм
- У травні Сі Цзиньпін і Путін підписали у Пекіні спільну заяву про “нову еру” партнерства між країнами. У заяві йшлося про протистояння США у безпековій сфері та спільну позицію Москви та Пекіна у всіх питаннях ‒ від Тайваню та України до Північної Кореї і співпраці у сфері мирних ядерних технологій та фінансів.
- Путін заявив, що співпраця Росії з Китаєм є "одним із головних стабілізуючих факторів на міжнародній арені”. Лідер окупантів додав, що країни разом "підтримують принципи справедливості та демократичного світового порядку, що відображає багатополярні реалії та порядок у світі, заснований на міжнародному праві”.
- Китай, який говорив про “безмежне партнерство" з Москвою всього за два дні до початку повномасштабної війни Росії проти України, є одним з головних союзників Кремля на світовій арені.
- Москва звернулася до Пекіна по допомогу після санкцій, запроваджених Заходом через вторгнення. Китай експортує до Росії матеріали, які дозволили їй відновити вичерпаний арсенал зброї.
- Раніше Державний секретар США Ентоні Блінкен звинуватив китайські державні компанії в постачанні ключових компонентів для російської оборонної промислової бази. Він також заявив, що Китай не може одночасно покращувати відносини з Європою і продавати зброю Росії.