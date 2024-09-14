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ЗМІ: Байден у наступні тижні вперше відвідає Африку

Президент США не їздив до країн континенту південніше Сахари з 2015 року.

ЗМІ: Байден у наступні тижні вперше відвідає Африку
Президент США Джо Байден
Фото: EPA/UPG

Агенція Reuters стверджує, що найближчим часом Джо Байден здійснить свою першу поїздку в ранзі президента Сполучених Штатів на африканський континент. Господар Білого дому відвідає Анголу.

Подорож планується після участі демократа у засіданні Генеральної Асамблеї ООН, але до дати голосування на виборах президента та Конгресу 5 листопада.

Байден хотів поїхати до Анголи ще минулоріч, але після нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року відклав ці плани. У листопаді він приймав у Вашингтоні президента африканської республіки Жоао Лоуренсо. Пізніше у травні він обіцяв здійснити візит-відповідь у лютому 2025 року, після того, як переобереться на посаду номер один. Але цього вже точно не станеться. 

Глава держави зазнавав критики через те, що на тлі значних інвестицій Китаю у регіон і зростання впливу Піднебесної так жодного разу і не відвідав Африку особисто. Якщо візит до Анголи нарешті відбудеться, це буде перший випадок з 2015 року, коли президент США поїде до африканської країни, що розташована південніше Сахари.  

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