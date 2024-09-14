США в ООН назвали неприйнятним китайський "мирний план" для України

Під час засідання Ради безпеки ООН заступник постійного представника Сполучених Штатів Роберт Вуд заявив, що його держава не підтримує "мирний план" щодо війни в України, розроблений Китаєм.
Як передає Укрінформ, документ із шести пунктів у Вашингтоні критикують через те, що він не містить чіткої підтримки суверенітету та територіальної цілісності України, а також не доповнює представлену Києвом формулу миру.
Делегація США вважає, що схвалення плану Піднебесної створило б небезпечний прецедент, адже "ми тут не для того, щоб винагороджувати порушників Статуту ООН".
Сполучені Штати наголосили, що найшвидшим шляхом до миру є виведення Росією військ з України та припинення повітряних атак. Якщо ж цього не стається, то другий варіант - позбавити її можливості продовжувати війну.
"Як Китай може бути прихильником миру, якщо сам дозволяє Росії воювати?" - риторично підсумував виступ представник США.
- Сполучені Штати запропонували своє бачення реформи Ради безпеки ООН, яка не передбачає позбавлення Росії права вето.
- Президент Володимир Зеленський назвав китайсько-бразильський мирний план "деструктивним".