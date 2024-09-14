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США в ООН назвали неприйнятним китайський "мирний план" для України

Пропозиції Піднебесної, на думку Вашингтона, створять небезпечний прецедент.

США в ООН назвали неприйнятним китайський "мирний план" для України
Радбез ООН
Фото: EPA

Під час засідання Ради безпеки ООН заступник постійного представника Сполучених Штатів Роберт Вуд заявив, що його держава не підтримує "мирний план" щодо війни в України, розроблений Китаєм.

Як передає Укрінформ, документ із шести пунктів у Вашингтоні критикують через те, що він не містить чіткої підтримки суверенітету та територіальної цілісності України, а також не доповнює представлену Києвом формулу миру. 

Делегація США вважає, що схвалення плану Піднебесної створило б небезпечний прецедент, адже "ми тут не для того, щоб винагороджувати порушників Статуту ООН".

Сполучені Штати наголосили, що найшвидшим шляхом до миру є виведення Росією військ з України та припинення повітряних атак. Якщо ж цього не стається, то другий варіант - позбавити її можливості продовжувати війну. 

"Як Китай може бути прихильником миру, якщо сам дозволяє Росії воювати?" - риторично підсумував виступ представник США.

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