США пропонують реформи в Радбезі ООН, - ЗМІ

Сполучені Штати не пропонують змін у кількості країн з правом вето в Раді Безпеки.

Представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд оприлюднила пропозиції її країни щодо реформування Ради Безпеки ООН.

Про це повідомляє “Голос Америки”.

Що пропонують США:

Створити два постійних місця без права вето в Раді Безпеки ООН для країн Африки.

Створити нове виборне місце в Радбезі ООН для малих острівних держав, що розвиваються.

Разом з іншими державами реформувати Радбез і внести зміни до статуту ООН.

Водночас США не пропонують змін у кількості країн з правом вето в Раді Безпеки.

На запитання про усунення з Радбезу країн, які порушують принципи Статуту ООН, Лінда Томас-Грінфілд відповіла, що такий механізм є, але впровадити його “дуже складно”.

Переговори щодо реформи Радбезу, ймовірно, можуть активізуватися за кілька тижнів під час Генасамблеї ООН.