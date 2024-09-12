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США пропонують реформи в Радбезі ООН, - ЗМІ

Сполучені Штати не пропонують змін у кількості країн з правом вето в Раді Безпеки. 

США пропонують реформи в Радбезі ООН, - ЗМІ
Радбез ООН
Фото: EPA

Представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд оприлюднила пропозиції її країни щодо реформування Ради Безпеки ООН.

Про це повідомляє “Голос Америки”.

Що пропонують США:

  • Створити два постійних місця без права вето в Раді Безпеки ООН для країн Африки.
  • Створити нове виборне місце в Радбезі ООН для малих острівних держав, що розвиваються.
  • Разом з іншими державами реформувати Радбез і внести зміни до статуту ООН.

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Водночас США не пропонують змін у кількості країн з правом вето в Раді Безпеки. 

На запитання про усунення з Радбезу країн, які порушують принципи Статуту ООН, Лінда Томас-Грінфілд відповіла, що такий механізм є, але впровадити його “дуже складно”.

Переговори щодо реформи Радбезу, ймовірно, можуть активізуватися за кілька тижнів під час Генасамблеї ООН. 

  • Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш виступив із закликом терміново реформувати Раду Безпеки. Зокрема, він пропонує надати африканським країнам представництво в Радбезі в статусі постійних членів.
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