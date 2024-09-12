США пропонують реформи в Радбезі ООН, - ЗМІ

Представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд оприлюднила пропозиції її країни щодо реформування Ради Безпеки ООН.
Про це повідомляє “Голос Америки”.
Що пропонують США:
- Створити два постійних місця без права вето в Раді Безпеки ООН для країн Африки.
- Створити нове виборне місце в Радбезі ООН для малих острівних держав, що розвиваються.
- Разом з іншими державами реформувати Радбез і внести зміни до статуту ООН.
Водночас США не пропонують змін у кількості країн з правом вето в Раді Безпеки.
На запитання про усунення з Радбезу країн, які порушують принципи Статуту ООН, Лінда Томас-Грінфілд відповіла, що такий механізм є, але впровадити його “дуже складно”.
Переговори щодо реформи Радбезу, ймовірно, можуть активізуватися за кілька тижнів під час Генасамблеї ООН.
- Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш виступив із закликом терміново реформувати Раду Безпеки. Зокрема, він пропонує надати африканським країнам представництво в Радбезі в статусі постійних членів.