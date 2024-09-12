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​Столтенберг очолить Мюнхенську конференцію з безпеки, - Politico

За інформацію видання, він обійме цю посаду після наступного з’їзду в лютому 2025 року.

​Столтенберг очолить Мюнхенську конференцію з безпеки, - Politico
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
Фото: EPA/UPG

Єнс Столтенберг 1 жовтня залишає посаду генерального секретаря НАТО. Надалі він очолюватиме Мюнхенську конференцію з безпеки.

Про це повідомляє Politico.

За інформацію видання Столтенберг обійме посаду голови Мюнхенської безпекової конференції після її наступного з’їзду в лютому 2025 року.

Нинішній очільник безпекового форуму Крістоф Гойсген обійняв цю посаду лише у 2022 році.

Водночас багаторічний президент Ради фонду Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер збереже свою посаду.

 

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