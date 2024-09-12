Новий прем’єр Франції оголосить склад свого уряду наступного тижня

Париж чекає ймовірна політична боротьба за бюджет 2025 року.

Прем'єр-міністр Франції Мішель Барньє планує наступного тижня сформувати свій новий уряд, потенційно завершивши період політичної невизначеності напередодні ймовірної боротьби за бюджет на 2025 рік.

Про це пише France24.

Президент Еммануель Макрон обрав Барньє, 73-річного правого політика та колишнього учасника переговорів щодо Brexit, очільником уряду через два місяці після позачергових парламентських виборів, призначених Макроном, унаслідок яких лівий альянс отримав найбільшу кількість голосів, але не набрав абсолютної більшості.

Барньє заявив, що захищатиме низку ключових позицій політики президента та посилить позицію уряду щодо питань імміграції.

“Його уряду доручать керувати реформами та бюджетом через завислий парламент, на тлі тиску з боку Європейської комісії та ринків облігацій, щоб Франція зменшила свій дефіцит”, ‒ зазначає видання.