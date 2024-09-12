Міністр оборони Естонії закликав НАТО покращити протиповітряну оборону балтійських країн

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур закликав НАТО покращити протиповітряну оборону балтійських країн, які межують з Росією, на тлі критичної нестачі засобів протиракетної оборони великої дальності в альянсі, пише Bloomberg.
Здатність відбивати балістичні ракети є однією з найбільших прогалин в обороні союзників. Зброя далекого бою, така як система Patriot, низку яких союзники по НАТО передали Україні, також є надзвичайно дорогою.
“Очевидно, що прикордонні країни перебувають у найбільш критичній ситуації. Якщо прикордонні країни захищені, то, безумовно, Берлін і Париж також є у більшій безпеці”, ‒ зазначив Певкур.
У липні штаб-квартира НАТО надіслала своїм країнам-членам пропозиції щодо нових оборонних можливостей, а угода для всього альянсу очікується в другій половині 2025 року. У пропозиціях окреслюються зобов’язання щодо витрат протягом наступних 20 років.
Головний військовий командувач Естонії Андрус Меріло минулого тижня закликав уряд придбати додаткові боєприпаси на суму 1,6 мільярда євро, щоб забезпечити можливість дальніх ударів. Без цього військовий конфлікт з Росією означав би “катастрофічні втрати” для Естонії, підкреслив командувач.
Естонія нещодавно запровадила податок на оборону, і країна вже є другою країною після Польщі за обсягом оборонних витрат за часткою економічного виробництва в НАТО. Минулого тижня Певкур заявив, що витрати на оборону Естонії у наступні роки потенційно можуть зрости до 4-5% зростання внутрішнього продукту.
“За останні два роки ми вже придбали боєприпасів на понад 750 мільйонів євро, що більше, ніж за попередні 30 років”, ‒ сказав Певкур.
Він додав, що Таллінн має у запасі 3 мільярди євро до 2028 року для закупівлі боєприпасів.
- Вихідними два російські безпілотники залетіли на територію Латвії та Румунії.
- Російський безпілотник, який впав на території Латвії, був безпілотником типу "Shahed" та містив вибухівку. БпЛА використовувався для атаки проти України. Латвія заявила, що здатність країни розпізнавати безпілотники у своєму повітряному просторі обмежена, а міністр оборони Андріс Спрудс закликав збільшити присутність союзників під час вчорашньої зустрічі з високопосадовцями НАТО.
- Літаки НАТО патрулюють повітряний простір трьох балтійських країн Естонії, Латвії та Литви, жодна з яких не має винищувачів. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну представники країн Балтії також вимагали регулярної присутності систем ППО союзників.
- Міністр оборони Литви Лаурінас Кашчунас запропонував розширити повноваження повітряного патрулювання НАТО в Балтії, щоб дозволити винищувачам “негайно злітати та знищувати безпілотники”.