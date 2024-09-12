Міністр оборони Естонії закликав НАТО покращити протиповітряну оборону балтійських країн

Здатність відбивати балістичні ракети є однією з найбільших прогалин в обороні союзників, пише Bloomberg.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур закликав НАТО покращити протиповітряну оборону балтійських країн, які межують з Росією, на тлі критичної нестачі засобів протиракетної оборони великої дальності в альянсі, пише Bloomberg.

Здатність відбивати балістичні ракети є однією з найбільших прогалин в обороні союзників. Зброя далекого бою, така як система Patriot, низку яких союзники по НАТО передали Україні, також є надзвичайно дорогою.

“Очевидно, що прикордонні країни перебувають у найбільш критичній ситуації. Якщо прикордонні країни захищені, то, безумовно, Берлін і Париж також є у більшій безпеці”, ‒ зазначив Певкур.

У липні штаб-квартира НАТО надіслала своїм країнам-членам пропозиції щодо нових оборонних можливостей, а угода для всього альянсу очікується в другій половині 2025 року. У пропозиціях окреслюються зобов’язання щодо витрат протягом наступних 20 років.

Головний військовий командувач Естонії Андрус Меріло минулого тижня закликав уряд придбати додаткові боєприпаси на суму 1,6 мільярда євро, щоб забезпечити можливість дальніх ударів. Без цього військовий конфлікт з Росією означав би “катастрофічні втрати” для Естонії, підкреслив командувач.

Естонія нещодавно запровадила податок на оборону, і країна вже є другою країною після Польщі за обсягом оборонних витрат за часткою економічного виробництва в НАТО. Минулого тижня Певкур заявив, що витрати на оборону Естонії у наступні роки потенційно можуть зрости до 4-5% зростання внутрішнього продукту.

“За останні два роки ми вже придбали боєприпасів на понад 750 мільйонів євро, що більше, ніж за попередні 30 років”, ‒ сказав Певкур.

Він додав, що Таллінн має у запасі 3 мільярди євро до 2028 року для закупівлі боєприпасів.