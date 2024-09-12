Санкції запровадили проти трьох осіб, п’яти компаній і двох суден.

США запровадили санкції проти осіб, компаній та кораблів, які забезпечують прибутки "Хезболли" (ілюстративне фото)

США запровадили санкції проти осіб, компаній і суден, які займаються контрабандою нафти та зрідженого газу для забезпечення прибутків угруповання "Хезболла".

Про це повідомляє Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) США 11 вересня.

Всього санкції запровадили проти трьох осіб, п’яти компаній і двох суден.

Зазначається, що мережу контролюють високопоставлені лідери фінансової команди "Хезболли", які організували постачання скрапленого газу уряду Сирії та спрямовували прибутки в сотні мільйонів доларів для бойовиків.

До списку осіб, щодо яких запровадили санкції, потрапили високопосадовець "Хезболли" та ліванські бізнесмени, які займаються контрабандою нафти та закупівлею нафтових установок від імені угруповання.

Двоє високопосадовців "Хезболли", залучені до цієї схеми, - це Мухаммад Касір і Мухаммад Касіма аль-Баззал. З боку Сирії мережа працювала із підсанкційним сирійським чиновником Ясером Ібрагімом.