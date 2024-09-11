Ліга націй. Чехія – Україна (3:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Ліга націй. Чехія – Україна (3:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
У США відбулися президентські дебати Камали Гарріс та Дональда Трампа
У США відбулися президентські дебати Камали Гарріс та Дональда Трампа
Патріархат для України: вигадка чи реальність?
Патріархат для України: вигадка чи реальність?
МАГАТЕ з російським душком: на кого працює Агентство з ядерної безпеки
МАГАТЕ з російським душком: на кого працює Агентство з ядерної безпеки
Судитимуть ексгендиректора ДП "Антонов", який відправив підлеглих на Кубу
Судитимуть ексгендиректора ДП "Антонов", який відправив підлеглих на Кубу
МОН: технічну помилку з картою України без Криму на обкладинці підручника за власний рахунок виправить видавець
МОН: технічну помилку з картою України без Криму на обкладинці підручника за власний рахунок виправить видавець
Замовлені Києвом когенераційні установки для виробництва тепла і електрики зараз перебувають на етапі виробництва
Замовлені Києвом когенераційні установки для виробництва тепла і електрики зараз перебувають на етапі виробництва
Ракетна війна триває. Що робити Україні
Ракетна війна триває. Що робити Україні
ГоловнаСвіт

Під час Олімпіади в Парижі поліція запобігли трьом спробам терактів

Однією з цілей нападників були ізраїльські установи і представники Ізраїлю на іграх.

Під час Олімпіади в Парижі поліція запобігли трьом спробам терактів
Олімпійські ігри у Парижі 2024
Фото: EPA/UPG

У Франції поліція заявила, що запобігла трьом спробам терактів під час проведення Олімпійських та Паралімпійських ігор, передає "Європейська правда" з посиланням на АР.

Зловмисники готували теракти у Парижі й інших містах. Цілями були. Зокрема, ізраїльські установи або представники Ізраїлю в Парижі під час Олімпіади.

Керівник національної антитерористичної прокуратури Франції Олів'є Крістен зазначив, що ізраїльська команда спортсменів "не була конкретною мішенню.

Під час Ігор поліція арештувала загалом п'ятьох осіб, яких підозрюють до трьох спроб терактів. Серед затриманих є неповнолітній. Наразі ці люди перебувають у СІЗО, їм висунули різні звинувачення.

Крістен додав, що затримані керувались у своїх діях насамперед джихадистськими мотивами.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies