Під час Олімпіади в Парижі поліція запобігли трьом спробам терактів

Однією з цілей нападників були ізраїльські установи і представники Ізраїлю на іграх.

У Франції поліція заявила, що запобігла трьом спробам терактів під час проведення Олімпійських та Паралімпійських ігор, передає "Європейська правда" з посиланням на АР.

Зловмисники готували теракти у Парижі й інших містах. Цілями були. Зокрема, ізраїльські установи або представники Ізраїлю в Парижі під час Олімпіади.

Керівник національної антитерористичної прокуратури Франції Олів'є Крістен зазначив, що ізраїльська команда спортсменів "не була конкретною мішенню.

Під час Ігор поліція арештувала загалом п'ятьох осіб, яких підозрюють до трьох спроб терактів. Серед затриманих є неповнолітній. Наразі ці люди перебувають у СІЗО, їм висунули різні звинувачення.

Крістен додав, що затримані керувались у своїх діях насамперед джихадистськими мотивами.