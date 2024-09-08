Головне за неділю, 8 вересня: авіаудари по Сумщині та Харківщині, бої на Покровському напрямку, завершення Паралімпіади-2024

Бойові дії на Донеччині, 95 бойових зіткнень, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 928-й день повномасштабної війни.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні розповів, що упродовж тижня з'явилися нові домовленості щодо снарядів для України. Також є домовленості щодо фінансів для виробництва зброї, дронів і ракет в Україні.

"ППО – незмінний пріоритет. І ми продовжуємо на всіх рівнях переконувати партнерів щодо далекобійності. Росія може ухилятись від пошуків миру рівно настільки, наскільки світ ухиляється від сильних рішень заради поразки для Росії. Далекобійність – одне з таких ключових, стратегічних рішень", – прокоментував глава України.

Він також подякував усім, хто допомагає наближати ці "безумовно необхідні" кроки партнерів.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 16:00 8 вересня кількість бойових зіткнень зросла до 95. Найгарячіше зараз на Курахівському та Покровському напрямках.

Сили оборони вживають усіх необхідних заходів для недопущення прориву оборони.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 8 вересня – в новині.

Російська армія вже вдруге за добу атакувала Сумську область.

У обласній прокуратурі уточнили, що ворог близько 12:50 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, обстріляв цивільну інфраструктуру Сумської міської територіальної громади.

Унаслідок атаки окупантів поранено 35-річного цивільного чоловіка та 14-річного підлітка.

Також пошкоджено місцевий магазин.

Російські окупанти завдали удару по Дергачах, що у Харківській області. Відомо про 12 постраждалих. Горять приватні будинки. Загинула 76-річна жінка.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко. Як зазначив очільник ОВА Олег Синєгубов, 76-річна жінка загинула.

Станом на 20:10 було відомо про 12 поранених. Серед постраждалих є 8-річна дитина.

Україна позбавила російських військовополонених права телефонувати до рідних через збільшення кількості випадків страти українських захисників.

Про це в ефірі телемарафону заявив омбудсмен Дмитро Лубінець. "Деякі речі ми міняємо, наприклад, було дуже багато дискусій щодо можливості російських військовополонених телефонувати своїм рідним на територію Росії. Станом на зараз нам повідомили, що в росіян зберігається можливість писати листи, але права на здійснення телефонних дзвінків у них уже немає", — повідомив омбудсман.

Лубінець додав, що в Україні діють чотири табори з російськими полоненими. Всі вони дотримуються регламенту Женевської конвенції.

Українські паралімпійці посіли сьому сходинку у підсумковому медальному заліку Паралімпійських ігор-2024 у Парижі, виборовши 82 медалі (22 золотих, 28 срібних і 32 бронзових).

Про це повідомили на сайті Міжнародного паралімпійського комітету.

До трійки лідерів увійшли команди Китаю, Великої Британії й США.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!