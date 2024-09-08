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Паралімпійська збірна України фінішувала сьомою у підсумковому медальному заліку Ігор-2024

Китай очолив медальний залік.

Паралімпійська збірна України фінішувала сьомою у підсумковому медальному заліку Ігор-2024
Українські плавці з медалями Паралімпійських ігор-2024.
Фото: National Sports Committee for the Disabled of Ukraine, Paralympic Committee

Українські паралімпійці посіли сьому сходинку у підсумковому медальному заліку Паралімпійських ігор-2024 у Парижі.

Про це повідомили на сайті Міжнародного паралімпійського комітету.

До трійки лідерів увійшли команди Китаю, Великої Британії й США.

Десятка кращих:

1. Китай — 220 (94 золотих + 76 срібних + 50 бронзових медалей)

2. Велика Британія — 124 (49 + 44 + 31)

3. США – 105 (36 + 42 + 27)

4. Нідерланди – 56 (27 + 17 + 12)

5. Бразилія – 89 (25 + 26 + 38)

6. Італія – 71 (24 + 15 + 32)

7. Україна – 82 (22 + 28 + 32)

8. Франція – 75 (19 + 28 + 28)

9. Австралія – 63 (18 + 17 + 28)

10. Японія – 41 (14 + 10 + 17)

Нагадаємо, збірна України посіла 22 сходинку в медальному заліку Олімпіади-2024. На рахунку українців було 3 золотих, 5 срібних і 4 бронзових медалей.

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