Черговий провальний матч збірної України: цього разу поступилися Албанії

У суботу, 7 вересня, на стадіоні “Epet Arena” у Празі відбувся матч між збірними України та Албанії у рамках Ліги націй.

Головний тренер “синьо-жовтих” Сергій Ребров не міг розраховувати одразу на декількох виконавців. Через травми допомогти команді не змогли Артем Довбик, Денис Попов та Михайло Мудрик.

На лавці запасних розпочали матч Олександр Зінченко, Андрій Ярмоленко, Руслан Малиновський та Тарас Степаненко. Замість них зі стартових хвилин на поле вийшли Володимир Бражко, Микола Шапаренко та Георгій Судаков. Крім того, в основі вийшов дебютант Владислав Кабаєв.

Фото: Дан Балашов/УАФ Гравці збірної України з футболу перед поєдинком проти Албанії.

Стартовий склад збірної України: Анатолій Трубін, Юхим Конопля, Ілля Забарний, Микола Матвієнко, Віталій Миколенко, Володимир Бражко, Микола Шапаренко, Георгій Судаков, Владислав Кабаєв, Віктор Циганков, Роман Яремчук.

Українці розпочали гру першим номером, володіючи м'ячем та позиційно пресингуючи суперника. Однак, албанці вибудовували чудову лінію оборону, не залишаючи вільного простору у власному штрафному майданчику. Саме вони зуміли створити перший небезпечний момент на 9 хвилині зустрічі – після передачі Митая, Лачі з правого флангу у дотик пробив, але м'яч пройшовся поруч зі стійкою.

На 21 хвилині після навісу з лівого флангу Лачі знову опинився у штрафному майданчику “синьо-жовтих” – албанець не влучив по м'ячу. Фортуна знову усміхнулася українцям.

Трохи згодом, на 39-й, албанці створили черговий момент у штрафному майданчику збірної України. Аслані з гострого кута пробив по воротах, але цього разу ворота врятував Анатолій Трубін.

Під завершення першого тайму свій шанс отримала збірна України: Забарний виконав швидку вертикальну передачу на Циганкова, а той в один дотик перевів на хід Яремчуку – удар Романа у ближній кут відбив голкіпер.

Фото: Дан Балашов/УАФ Ілля Забарний під час матчу проти команди Албанії.

Зрештою, перший тайм завершився з нулями на табло. Збірна України володіла суттєвою перевагою у контролі м'яча, але бракувало загострення.

Після перерви, на 49-й хвилині збірна України все ж дотисла суперника та відкрила рахунок у матчі. Миколенко з лівого флангу виконав навіс на Коноплю, який пробив у ближній кут воріт – 1:0.

Фото: Дан Балашов/УАФ Українець Юхим Конопля святкує взяття воріт суперника.

Однак, недовго збірна Україна тішилася, адже вже за 5 хвилин Албанія зрівняла рахунок у грі. Після навісу з кутового м'яч рикошетом відскочив до Ісмаїлі, який вчасно зреагував та відправив м'яч на дальню стійку воріт Трубіна – 1:1.

Українці відповіли на це швидкою атакою, яка завершилася ударом Циганкова з-за меж штрафного – Ісмаїлі підставився під м'яч і відправив його на кутовий.

На 62-й хвилині після подачі з кутового, невгамовний Ісмаїлі пробив головою в падінні, а Трубін забрав м'яч до рук.

На 66-й хвилині Албанія вирвалася вперед: Манай із лівого флангу виконав навіс у штрафний майданчик, а Асані набіг на м'яч і пробив у дотик – 1:2.

Фото: Дан Балашов/УАФ Роман Яремчук бореться за м'яч під час матчу проти Албанії.

Намагаючись хоч якось виправити ситуацію, тренерський штаб суттєво оновив склад. Замість Судакова, Кабаєва, Шапаренка, Циганкова і Бражка на поле вийшли Ярмоленко, Піхальонок, Ванат, Малиновський та Зінченко. Однак, нічим особливим вони відзначитися не зуміли.

Фінальний свисток арбітра зафіксував першу перемогу збірної Албанії над Україною в історії. Попри відмінне володіння м'ячем, збірна України не створювала небезпеки для суперника. Після забитого голу, команда не зуміла втримати рахунок та пропустила вдвічі.

Фото: Дан Балашов/УАФ Сергій Ребров на післяматчевій пресконференції.

На післяматчевій пресконференції головний тренер “синьо-жовтих” Сергій Ребров пояснив, що стало причиною такої важкої гри у виконанні українців.

“Завжди важко грати на такому рівні. Албанія оборонялася дуже щільно, не давала простору взагалі. Дуже важко розкривати таку оборону, мати терпіння. Ми намагалися це робити, але не було достатньої гостроти у штрафному. Це та проблема, яка була в нашій грі з Румунією — ми контролювали м’яч, але не створювали моментів, не навантажували штрафний майданчик. Албанія, як і на Євро, дуже організовано оборонялася. Проте, зараз питання навіть не про нашу атаку, а про оборону: як ми можемо з трьох контратак пропускати два м’ячі? Не було балансу в обороні, треба було всією командою оборонятися в другому таймі, не давати створювати такі моменти”, – підсумував коуч українців.

У наступному матчі Ліги націй збірна України зіграє проти Чехії 10 вересня.