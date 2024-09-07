Андрій Трусов здобув для України ще одне "золото" в плаванні

Плавець Андрій Трусов здобув для України ще одну золоту медаль на Паралімпійських іграх у Парижі. Він переміг у фіналі 50 м батерфляєм у класі S7, пише Суспільне спорт.

Трусов встановив європейський рекорд у своєму класі – 28,75 секунд. Ще один українець, Євгеній Богодайко, посів у фіналі шосте місце.

Паралімпіада-2024. Плавання батерфляєм (50 м, клас S7)

1. Андрій Трусов (Україна) – 28.75 секунди

2. Карлос Даніель Серрано Сарате (Колумбія) – 29.08 секунди

3. Єгор Єфросінін – 29.69 секунди