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Українка Людмила Кіченок виграла US Open-2024 у парному розряді

Українсько-латвійська пара тенісисток на шляху до фіналу не поступилася жодною партією.

Українка Людмила Кіченок виграла US Open-2024 у парному розряді
Людмила Кіченок та Єлена Остапенко
Фото: US Open

Українсько-латвійська пара тенісисток Людмила Кіченок та Єлена Остапенко перемогла у фіналі US Open-2024.

Про це повідомляє “Суспільне Спорт”.

Фінальний поєдинок Людмила Кіченок / Єлена Остапенко (Україна / Латвія, 7) — Крістіна Младенович / Шуай Чжан (Франція / Китай) закінчився з рахунком 2:0 (6:4, 6:3).

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Українсько-латвійська пара тенісисток на шляху до фіналу стартувала з п'яти перемог поспіль і не поступилася в цих матчах жодною партією.

Таким чином Людмила Кіченок здобула свій дебютний титул рівня Grand Slam у парному розряді серед жінок. Взимку Кіченок з Остапенко дістались до фіналу Australian Open, але поступились у ньому. Крім того, раніше Кіченок вже вигравала Вімблдон у міксті.

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