Українка Людмила Кіченок виграла US Open-2024 у парному розряді

Українсько-латвійська пара тенісисток на шляху до фіналу не поступилася жодною партією.

Українсько-латвійська пара тенісисток Людмила Кіченок та Єлена Остапенко перемогла у фіналі US Open-2024.

Про це повідомляє “Суспільне Спорт”.

Фінальний поєдинок Людмила Кіченок / Єлена Остапенко (Україна / Латвія, 7) — Крістіна Младенович / Шуай Чжан (Франція / Китай) закінчився з рахунком 2:0 (6:4, 6:3).

Українсько-латвійська пара тенісисток на шляху до фіналу стартувала з п'яти перемог поспіль і не поступилася в цих матчах жодною партією.

Таким чином Людмила Кіченок здобула свій дебютний титул рівня Grand Slam у парному розряді серед жінок. Взимку Кіченок з Остапенко дістались до фіналу Australian Open, але поступились у ньому. Крім того, раніше Кіченок вже вигравала Вімблдон у міксті.