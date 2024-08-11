Медальний залік Олімпійських ігор-2024: США очолює таблицю, Україна – двадцять друга

За підсумками 16 змагальних днів Олімпійських ігор у Парижі збірна США очолила медальний залік, маючи 126 медалей в активі.

Про це повідомили на офіційному сайті Олімпійських ігор.

Збірна США здобула 40 золотих, 44 срібних і 42 бронзових медалей. Американці випередили команду Китаю за кількістю срібла.

Збірна України завершила змагання на 22 сходинці з 12 нагородами. Національна команда має у медальній скарбничці 12 медалей, зокрема 3 золотих, 5 срібних і 4 бронзових.

Україна показала другий найгірший результат в історії – менше нагород було лише в Ріо (11). Водночас команда перевершила Олімпіаду в Ріо й Токіо за кількістю золота.

Десятка кращих:

1. США - 126 (40 золотих, 44 срібних, 42 бронзових медалей)

2. Китай – 91 (40 + 27 + 24)

3. Японія – 45 (20+ 12 + 13)

4. Австралія – 53 (18 + 19 + 16)

5. Франція – 64 (16 + 26 + 22)

6. Нідерланди – 34 (15 + 7 + 12)

7. Велика Британія – 65 (14 + 22 + 29)

8. Республіка Корея – 32 (13 + 9 + 10)

9. Італія – 40 (12 + 13 + 15)

10. Німеччина – 30 (12 + 10 + 8)

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22. Україна - 12 (3 + 5 + 4)

Усього на Олімпійських іграх у Парижі розіграли 329 комплектів нагород у 32 видах спорту.

Нагадаємо, Олімпіада тривала з 26 липня до 11 серпня.