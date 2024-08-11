Головне за ніч та ранок неділі, 11 серпня: ракетна атака на Київщину та Київ, 114 боєзіткнень, удар по Краматорську

На Київщині внаслідок ворожої ракетної атаки загинули чоловік і дитина. Тіла мирних жителів знайшли під завалами, повідомляють у ДСНС України.

Сьогодні вночі уламки ворожої ракети впали на приватні житлові будинки в Броварському районі.

"Троє людей тяжко травмовано, серед яких 13-річна дитина. Ще двоє: 35-річний чоловік та його 4-річний син — опинилися під завалами будівлі", — ідеться в повідомленні ДСНС.

Під час пошуково-рятувальних робіт чоловіка і дитину знайшли мертвими.

У ніч на 11 серпня російська армія атакувала Київську область балістичними ракетами та ударними дронами. Тривога тривала майже вісім годин. В регіоні працювали сили ППО, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

За його інформацією, прямих влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано. Внаслідок атаки ворога загинуло дві людини. Ще три людини отримали поранення. У постраждалих забої та садна тулуба, голови, кінцівок, переломи. Всім надається необхідна медична допомога.

Унаслідок падіння уламків ворожих цілей в двох районах області два приватні будинки знищено, ще шість пошкоджено. Також пошкоджено чотири автомобілі.

Уночі ворог атакував передмістя Києва балістичними ракетами, також спрямував на столицю з десяток ударних БпЛА "Шахед". Сили ППО збили всі безпілотники у повітряному просторі Києва, повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

Уночі російська армія завдала удару балістичними ракетами (Іскандер-М або KN-23) по передмістю Києва — КМВА. Окрім цього ворог спрямував на столицю з десяток ударних БПЛА "Шахед". "Як і попередній раз, 6 днів тому, повітряні цілі (на кшталт Іскандер-М або північнокорейської KN-23) столиці не досягли, удар на себе прийняло передмістя. На той момент вже було відомо по кілька десятків запущених по Україні ударних БпЛА типу "Shahed", — ідеться у повідомленні.

Сили ППО збили всі БПЛА у повітряному просторі Києва.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби зафіксовано 114 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах ракетного удару однією ракетою, 73 авіаційних ударів, задіявши 106 КАБів. Крім цього, здійснив 4928 обстрілів, зокрема 153 - із реактивних систем залпового вогню.

Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 21 удару по скупченнях живої сили противника, п’ятьох - по ворожих засобах РВіА та двох - по станціях радіоелектронної боротьби.

На Лиманському напрямку наші війська відбили 17 атак окупантів в районах населених пунктів Невське, Макіївка, Терни, а також у Серебрянському лісі.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 38 ворожих штурмових дій. Найбільше їх було в районах населених пунктів Желанне, Гродівка і Воздвиженка - десять, вісім та п’ять відповідно.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1220 російських окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення втрати Росії складають близько 590 920 осіб.

Про інші втрати ворога – в новині.

Уночі 10 серпня росіяни здійснили ракетний удар по Золочеву Богодухівського району Харківської області. Ракета влучила в приміщення Будинку дитячої та юнацької творчості, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Відомо, що внаслідок влучання виникла пожежа на даху двоповерхової адміністративної будівлі.

Про постраждалих не повідомлялося.

Російська армія вранці 11 серпня завдала удару по інфраструктурному об'єкту в Краматорську, внаслідок атаки поранені п'ятеро людей.

"Другий ранок поспіль росіяни б'ють по Краматорську. Сьогодні — знову по інфраструктурному об'єкту. Наразі відомо про чотирьох поранених: 1 людина у важкому стані — її оперують, 2 отримали легкі поранення — їм надали необхідну медичну допомогу, ще 1 людина не потребує допомоги", — повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Остаточну інформацію щодо руйнувань і кількості постраждалих внаслідок атаки ОВА встановлює.

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