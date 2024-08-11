Ворог намагався прорвати оборону ЗСУ в районі Серебрянського лісу

Ворог б'є зі ствольної артилерії по мирних жителях Луганщини.

Минулої доби ворог намагався прорвати оборону ЗСУ в районах Стельмахівки на Луганщині, а також у районах Невського, Макіївки і в Серебрянському лісі.

Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"П’ять разів намагалися росіяни протиснути нашу оборону поблизу Стельмахівки, 13 – у районах Невського, Макіївки, у Серебрянському лісі. Ворог також був активним у Білогорівці", — повідомляє Лисогор.

За інформацією Лисогора, окупанти обстрілюють зі ствольної артилерії та застосовували БпЛА по Невському, де залишилися мирні жителі.

По Макіївці завдали ударів зі ствольної та реактивної артилерії та безпілотників. Безпосередньо з реактивної системи залпового вогню село обстріляне чотири рази.

Також очільник ОВА повідомив, що Кремль підписав ухвалений закон про позбавлення нещодавно набутого громадянства РФ за відмову стати на військовий облік.

"Це стосується передусім жителів окупованих Росією територій. Письмової відмови не потребують – достатньо виявити при перевірці відсутність свіжої позначки військкомату про взяття на облік. Водночас у регіонах РФ таке порушення карається звичайним штрафом", — зазначив начальник ОВА.

Він підкреслив, що жителі окупованих територій продовжують мешкати у складних умовах. Зокрема, жителі Лисичанська в окупації вже понад два роки чують обіцянки місцевих колаборантів про відновлення об’єктів інфраструктури, подачу у недалекому майбутньому води, світла, опалення.