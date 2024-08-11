Вночі Сили ППО знищили сім "Шахедів" у Вінницькій області

На щастя, без постраждалих.

У ніч на 11 серпня Повітряні сили ЗСУ збили 7 ворожих БпЛА у Вінницькій області.

Про це повідомила перша заступниця Начальника ОВА Наталя Заболотна.

"Інформація про постраждалих, пошкодження та руйнування майна на цей момент не надходила", — зазначила Заболотна.