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Вночі Сили ППО знищили сім "Шахедів" у Вінницькій області

На щастя, без постраждалих.

Вночі Сили ППО знищили сім "Шахедів" у Вінницькій області
Мобільні бригадах ППО ДФТГ на Київщині
Фото: Макс Требухов

У ніч на 11 серпня Повітряні сили ЗСУ збили 7 ворожих БпЛА у Вінницькій області.

Про це повідомила перша заступниця Начальника ОВА Наталя Заболотна.

"Інформація про постраждалих, пошкодження та руйнування майна на цей момент не надходила", — зазначила Заболотна.

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