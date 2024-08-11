Вночі Сили ППО знищили сім "Шахедів" у Вінницькій області

У ніч на 11 серпня Повітряні сили ЗСУ збили 7 ворожих БпЛА у Вінницькій області.
Про це повідомила перша заступниця Начальника ОВА Наталя Заболотна.
"Інформація про постраждалих, пошкодження та руйнування майна на цей момент не надходила", — зазначила Заболотна.
- Уночі 11 серпня на Рівненщині під час повітряної тривоги працювали сили протиповітряної оборони.
- Ворог атакував передмістя Києва балістичними ракетами, також спрямував на столицю з десяток ударних БпЛА "Шахед". Сили ППО збили всі безпілотники у повітряному просторі Києва.