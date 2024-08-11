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Росіяни за добу атакували громади Харківської області, є жертви і руйнування

Ворог атакува Богодухівський та Куп'янський райони Харківщини.

Росіяни за добу атакували громади Харківської області, є жертви і руйнування
обстріли Харківської області
Фото: Олег Синєгубов

Упродовж минулої доби російські війська атакували кілька громад Харківщини. На Куп'янщині через обстріли загинув 87-річний чоловік.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Богодухівський р-н, Золочівська громада, с. Золочів. Внаслідок ракетного обстрілу горів дах 2-поверхової адміністративної будівлі. Також пошкоджено 8 приватних домоволодінь, енергомережі. Куп’янський р-н, Курилівська ТГ, с. Лісна Стінка. Внаслідок обстрілу з РСЗВ загинув 87-річний чоловік", — зазначив він.

За словами Синєгубова, у селі Курилівка Куп'янського району внаслідок артобстрілу горіли приватні будинки. У місті Куп'янськ внаслідок удару FPV-дроном пошкоджено автомобіль.

У Дергачівській ТГ поблизу с. Великі Проходи внаслідок артобстрілу пошкоджений цивільний легковий автомобіль, у селі Митрофанівка Дворічанської громади — два виробничі приміщення.

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