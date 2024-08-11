Внаслідок падіння уламків ворожих цілей на Київщині знищені та пошкоджені житлові будинки

Тривога тривала майже вісім годин.

У ніч на 11 серпня російська армія атакувала Київську область балістичними ракетами та ударними дронами. Тривога тривала майже вісім годин. В регіоні працювали сили ППО.

Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

За інформацією Кравченка, прямих влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано. Внаслідок атаки ворога загинуло дві людини. Одна з них – дитина.

Ще три людини отримали поранення. У постраждалих забої та садна тулуба, голови, кінцівок, переломи. Всім надається необхідна медична допомога.

Унаслідок падіння уламків ворожих цілей в двох районах області два приватні будинки знищено, ще шість пошкоджено. Також пошкоджено чотири автомобілі.

"Всі оперативні групи працюють на місцях, ліквідовуючи наслідки ворожої атаки. Всім постраждалим людям разом із місцевою владою надамо необхідну допомогу", — додає Кравченко.