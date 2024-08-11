Внаслідок масованих обстрілів Донецької області є загиблі і поранені

Всього за добу росіяни 30 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

За минулу добу росіяни вбили трьох жителів Донеччини, серед поранених ще троє цивільних.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Зокрема, у Кураховому поранено людину, пошкоджено 8 будинків; ще 4 будинки пошкоджено у Ганнівці. У Гродівці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено численні будинки.

Крім цього, уночі росіяни обстріляли Покровськ, Гришине і Ріг — пошкоджено 2 інфраструктурні об’єкти, адмінбудівлю і підприємство. У Рівному Мирноградської громади пошкоджено підприємство.

Фото: Вадим Філашкін

А у Лиманській громаді пошкоджено 2 будинки: у Торському і Зарічному. У Краматорську пошкоджено інфраструктурний об’єкт, поранено 4 людини. У Костянтинівці пошкоджено 2 приватні будинки і господарчу споруду; у Стінках загинула людина.

У Сіверську пошкоджено 2 будинки, ще 1 — у Серебрянці.

Всього за добу росіяни 30 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

З лінії фронту евакуйовано 1177 людей, у тому числі 419 дітей.