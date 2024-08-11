ГоловнаСуспільствоВійна

Внаслідок масованих обстрілів Донецької області є загиблі і поранені

Всього за добу росіяни 30 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

Внаслідок масованих обстрілів Донецької області є загиблі і поранені
Фото: Вадим Філашкін

За минулу добу росіяни вбили трьох жителів Донеччини, серед поранених ще троє цивільних.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Зокрема, у Кураховому поранено людину, пошкоджено 8 будинків; ще 4 будинки пошкоджено у Ганнівці. У Гродівці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено численні будинки.

Крім цього, уночі росіяни обстріляли Покровськ, Гришине і Ріг — пошкоджено 2 інфраструктурні об’єкти, адмінбудівлю і підприємство. У Рівному Мирноградської громади пошкоджено підприємство.

Фото: Вадим Філашкін

А у Лиманській громаді пошкоджено 2 будинки: у Торському і Зарічному. У Краматорську пошкоджено інфраструктурний об’єкт, поранено 4 людини. У Костянтинівці пошкоджено 2 приватні будинки і господарчу споруду; у Стінках загинула людина.

У Сіверську пошкоджено 2 будинки, ще 1 — у Серебрянці.

Всього за добу росіяни 30 разів обстріляли населені пункти Донеччини. 

З лінії фронту евакуйовано 1177 людей, у тому числі 419 дітей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies