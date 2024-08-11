Внаслідок масованих обстрілів Донецької області є загиблі і поранені

За минулу добу росіяни вбили трьох жителів Донеччини, серед поранених ще троє цивільних.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Зокрема, у Кураховому поранено людину, пошкоджено 8 будинків; ще 4 будинки пошкоджено у Ганнівці. У Гродівці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено численні будинки.
Крім цього, уночі росіяни обстріляли Покровськ, Гришине і Ріг — пошкоджено 2 інфраструктурні об’єкти, адмінбудівлю і підприємство. У Рівному Мирноградської громади пошкоджено підприємство.
А у Лиманській громаді пошкоджено 2 будинки: у Торському і Зарічному. У Краматорську пошкоджено інфраструктурний об’єкт, поранено 4 людини. У Костянтинівці пошкоджено 2 приватні будинки і господарчу споруду; у Стінках загинула людина.
У Сіверську пошкоджено 2 будинки, ще 1 — у Серебрянці.
Всього за добу росіяни 30 разів обстріляли населені пункти Донеччини.
З лінії фронту евакуйовано 1177 людей, у тому числі 419 дітей.