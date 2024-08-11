Війська Росії вдарили вранці по Краматорську, п'ятеро постраждалих (оновлено)

Російська армія вранці 11 серпня завдали удару по інфраструктурному об'єкту в Краматорську, внаслідок атаки поранені п'ятеро людей.

Оновлено. За інформацією Донецької ОВА, 11 серпня о 06:10 окупаційні війська Росії атакували м. Краматорськ. Внаслідок влучання засобів ураження по житловій забудові та території підприємства дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості щонайменше 5 містян.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Другий ранок поспіль росіяни б'ють по Краматорську. Сьогодні — знову по інфраструктурному об'єкту. Наразі відомо про чотирьох поранених: 1 людина у важкому стані — її оперують, 2 отримали легкі поранення — їм надали необхідну медичну допомогу, ще 1 людина не потребує допомоги", – ідеться у повідомленні.

Остаточну інформацію щодо руйнувань і кількості постраждалих внаслідок атаки ОВА встановлює.