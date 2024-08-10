Середа – про свій фізичний стан: «Перед Олімпіадою я не тренувався три місяці через травму»

Український стрибун у воду Олексій Середа розповів LB.ua, чому не зміг завоювати олімпійську медаль у Парижі.

«Усе пішло не так із самого початку. Складно щось сказати. Звичайно, була травма, тому я не зміг підготуватися нормально, не виконав той обсяг роботи, який мав би виконати. Те, що я став п’ятим у кваліфікації – це чудо. Я три місяці не тренувався фактично через травму. Лише у Парижі я виконав свої індивідуальні стрибки», – пояснив Середа.

За його словами, ще одна причина такого виступу – психологічний тиск через маленьку кількість медалей в України у стрибках у воду на Олімпіадах.

«Я сильно не нервував, але, напевно, був ще моральний аспект, який трішки завадив. У нас три медалі стрибків у воду в історії й усі – в синхроні. Коли приїжджаєш на змагання такого рівня, то розумієш, що змагатися потрібно з великими майстрами нашої справи. Спорт – це важко, адже працюєш три роки для одного змагання, а потім травма все руйнує», – пояснив Середа.

Нагадаємо, перед Олімпійськими іграми президент Федерації стрибків у воду Ігор Лисов повідомив, що Олексій Середа отримав серйозну травму, переніс хірургічне втручання та не міг тренуватися. Попри це, Олексій виступив на Олімпіаді, ставши п’ятим разом з Кіріллом Болюхом у синхронних стрибках з вишки та восьмим в індивідуальних стрибках.