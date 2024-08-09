Олімпіада-2024. День 14. Лузан і Рибачок здобули срібну медаль. Трансляція (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Сьогодні українці змагатимуться за медалі у трьох видах спорту.

Людмила Лузан та Анастасія Рибачок після здобуття срібної медалі Олімпіади-2024.

17:50. Стабільність – це ознака якості! Китаянка Чень Ївень здобула золоту медаль у стрибках з 3-метрового трампліна. Представниця Австралії Меддісон Кіні стала другою (срібло), а Чан Яні з Китаю – третьою (бронза).

The People's Republic of China won another diving gold, in the women's 3m springboard thanks to Chen Yiwen.🥇

-

Nouvelle médaille d'or en plongeon pour la République populaire de Chine, avec la victoire de Chen Yiwen en plongeon tremplin à 3m ! 🥇#Paris2024 pic.twitter.com/o9rzyYzUw5 — Paris 2024 (@Paris2024) August 9, 2024

17:30. Українки вперше в історії виступлять у брейкінгу на Олімпіаді. Бажаємо удачі Анні «Stefani» Пономаренко та Катерині «Kate» Павленко.

17:10. Українка Онофрійчук йде десятою після виступів з двома предметами.

16:40. Валентин Бонтус з Австраліїзавоював золоту медаль у вітрильному спорті (кайт) на Іграх-2024. Срібним призером став словенець Тоні Водішек, бронзовим – Максиміліан Медер із Сінгапура.

The last gold medal of the Marina de Marseille is for Valentin Bontus and the Austrian delegation! 🔥

-

La dernière médaille d'or de la Marina de Marseille est pour Valentin Bontus et la délégation Autrichienne ! 🥇 #Paris2024 pic.twitter.com/4B639yWRhf — Paris 2024 (@Paris2024) August 9, 2024

16:20. Ловіть красивих уболівальників з усього світу!

16:05. Сьогодні Франція та Іспанія визначать між собою олімпійських чемпіонів у футболі. Початок матчу – о 19:00.

15:45. Мартін Фукса з Чехії виграв золоту медаль у веслуванні на каное-одиночці на 1000 метрів. Другим фінішував Ісакьяс Кейрош дос Санто з Бразилі, третім – Сергій Тарновський з Молдови.

Paddling to gold! 🛶

Martin Fuksa wins the men's single canoe 1000m event in 3:43.16, breaking the Olympic record. Gratulujeme! 🇨🇿

-

La pagaie vers l'or ! 🥇

Martin Fuksa remporte l'épreuve du canoë monoplace 1000m en 3:43.16, battant ainsi le record olympique. Félicitations 👏… pic.twitter.com/L0YqaQkY87 — Paris 2024 (@Paris2024) August 9, 2024

15:30. Українка Таїсія Онофрійчук розпочала виступи у фіналі змагань з індивідуального багатоборства у художній гімнастиці. Віримо в українку!

14:45. Німці Шопф і Лемке здобули золото у веслуванні на байдарках-двійках на 500 метрів. Вітаємо переможців! У фінальному запливі вони випередили угорців (срібло) й австралійців (бронза).

The day after their victory in the kayak four, Jacob Schopf and Max Lemke claimed gold in the kayak double 500m event 🥇

-

Au lendemain de leur victoire au kayak à quatre, Jacob Schopf et Max Lemke ont remporté l'or au kayak biplace 500m🥇#Paris2024 pic.twitter.com/BMTjTmdend — Paris 2024 (@Paris2024) August 9, 2024

14:30. Британець Тобі Робертс став олімпійським чемпіоном зі скелелазіння на трудність. Сорато Анраку з Японії завоював срібло, а Якоб Шуберт з Австралії – бронзу.

19 years old, first Games and already Olympic champion! 🇬🇧🥇

-

19 ans, premiers Jeux et déjà champion Olympique ! 🇬🇧🥇#Paris2024 pic.twitter.com/Rt0eLUuVN5 — Paris 2024 (@Paris2024) August 9, 2024

14:15. Брааааааааааавооооооооо!!!!! Людмила Лузан та Анастасія Рибачок фінішували другими у веслуванні на каное-двійках (500 метрів) та завоювали срібну медаль. Вони показали результат 1:54.30 хвилини.

Фото: EPA/UPG Людмила Лузан та Анастасія Рибачок під час фіналу змагань з веслування.

Фото: EPA/UPG Людмила Лузан та Анастасія Рибачок зі срібними медалями Олімпійських ігор-2024.

14:05. Таааааааак! Ірина Коляденко пройшла до півфіналу змагань з вільної боротьби. У чвертьфіналі українка здолала болгарку Біляну Дудову (7:3)

13:45. Олександр Хоцянівський на старті змагань з греко-римської боротьби (125 кг) поступився Ген Петріашвілі.

13:35. Українки відібралися до фіналу змагань з командного багатоборства у художній гімнастиці, потрапивши до вісімки кращих.

13:30. Потужно почали українці сьогодні. Олексій Середа посів п’яту сходинку у кваліфікації стрибків у воду з 10-метрового трампліна. Він набрав 479.45 бала після шести стрибків.

13:00. Молодчинка! Ірина Коляденко перемогла монголку Орхон Пуревдордж (8:7) та пройшла до чвертьфіналу змагань з вільної боротьби (62 кг).

12:40. Кріштоф Рашовскі з Угорщини виграв золото з плавання на 10000 метрів. Олівер Клемет із Німеччини фінішував другим (срібло), угорець Девід Бетлехем – третім (бронза).

He was expected and he triumphed in the Seine river 🥇

Well done Kristof Rasovszky! 🇭🇺

-

Il était attendu et il a triomphé dans la Seine 🥇

Bravo Kristof Rasovszky ! 🇭🇺#Paris2024 pic.twitter.com/hl1AJBM9mi — Paris 2024 (@Paris2024) August 9, 2024

12:20. Збірна України – шоста за підсумками першої частини змагань з командного багатоборства у художній гімнастиці.

12:00. Людмила Лузан і Анастасія Рибачок пройшли до фіналу змагань з веслування на каное-двійках. Вони фінішували третіми. Чекаємо на фінал!

Вітаємо, друзі! Сьогодні у Парижі насичений день, але про все по черзі!