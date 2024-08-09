Олімпіада-2024. День 14. Лузан і Рибачок здобули срібну медаль. Трансляція (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

17:50. Стабільність – це ознака якості! Китаянка Чень Ївень здобула золоту медаль у стрибках з 3-метрового трампліна. Представниця Австралії Меддісон Кіні стала другою (срібло), а Чан Яні з Китаю – третьою (бронза).
The People's Republic of China won another diving gold, in the women's 3m springboard thanks to Chen Yiwen.🥇— Paris 2024 (@Paris2024) August 9, 2024
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Nouvelle médaille d'or en plongeon pour la République populaire de Chine, avec la victoire de Chen Yiwen en plongeon tremplin à 3m ! 🥇#Paris2024 pic.twitter.com/o9rzyYzUw5
17:30. Українки вперше в історії виступлять у брейкінгу на Олімпіаді. Бажаємо удачі Анні «Stefani» Пономаренко та Катерині «Kate» Павленко.
17:10. Українка Онофрійчук йде десятою після виступів з двома предметами.
16:40. Валентин Бонтус з Австраліїзавоював золоту медаль у вітрильному спорті (кайт) на Іграх-2024. Срібним призером став словенець Тоні Водішек, бронзовим – Максиміліан Медер із Сінгапура.
The last gold medal of the Marina de Marseille is for Valentin Bontus and the Austrian delegation! 🔥— Paris 2024 (@Paris2024) August 9, 2024
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La dernière médaille d'or de la Marina de Marseille est pour Valentin Bontus et la délégation Autrichienne ! 🥇 #Paris2024 pic.twitter.com/4B639yWRhf
16:20. Ловіть красивих уболівальників з усього світу!
Only pick your best fan 🍟— Paris 2024 (@Paris2024) August 9, 2024
📸 #PARIS2024 @OdieuxBoby pic.twitter.com/cLFeMAT4Sl
16:05. Сьогодні Франція та Іспанія визначать між собою олімпійських чемпіонів у футболі. Початок матчу – о 19:00.
15:45. Мартін Фукса з Чехії виграв золоту медаль у веслуванні на каное-одиночці на 1000 метрів. Другим фінішував Ісакьяс Кейрош дос Санто з Бразилі, третім – Сергій Тарновський з Молдови.
Paddling to gold! 🛶— Paris 2024 (@Paris2024) August 9, 2024
Martin Fuksa wins the men's single canoe 1000m event in 3:43.16, breaking the Olympic record. Gratulujeme! 🇨🇿
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La pagaie vers l'or ! 🥇
Martin Fuksa remporte l'épreuve du canoë monoplace 1000m en 3:43.16, battant ainsi le record olympique. Félicitations 👏… pic.twitter.com/L0YqaQkY87
15:30. Українка Таїсія Онофрійчук розпочала виступи у фіналі змагань з індивідуального багатоборства у художній гімнастиці. Віримо в українку!
14:45. Німці Шопф і Лемке здобули золото у веслуванні на байдарках-двійках на 500 метрів. Вітаємо переможців! У фінальному запливі вони випередили угорців (срібло) й австралійців (бронза).
The day after their victory in the kayak four, Jacob Schopf and Max Lemke claimed gold in the kayak double 500m event 🥇— Paris 2024 (@Paris2024) August 9, 2024
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Au lendemain de leur victoire au kayak à quatre, Jacob Schopf et Max Lemke ont remporté l'or au kayak biplace 500m🥇#Paris2024 pic.twitter.com/BMTjTmdend
14:30. Британець Тобі Робертс став олімпійським чемпіоном зі скелелазіння на трудність. Сорато Анраку з Японії завоював срібло, а Якоб Шуберт з Австралії – бронзу.
19 years old, first Games and already Olympic champion! 🇬🇧🥇— Paris 2024 (@Paris2024) August 9, 2024
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19 ans, premiers Jeux et déjà champion Olympique ! 🇬🇧🥇#Paris2024 pic.twitter.com/Rt0eLUuVN5
14:15. Брааааааааааавооооооооо!!!!! Людмила Лузан та Анастасія Рибачок фінішували другими у веслуванні на каное-двійках (500 метрів) та завоювали срібну медаль. Вони показали результат 1:54.30 хвилини.
14:05. Таааааааак! Ірина Коляденко пройшла до півфіналу змагань з вільної боротьби. У чвертьфіналі українка здолала болгарку Біляну Дудову (7:3)
13:45. Олександр Хоцянівський на старті змагань з греко-римської боротьби (125 кг) поступився Ген Петріашвілі.
13:35. Українки відібралися до фіналу змагань з командного багатоборства у художній гімнастиці, потрапивши до вісімки кращих.
13:30. Потужно почали українці сьогодні. Олексій Середа посів п’яту сходинку у кваліфікації стрибків у воду з 10-метрового трампліна. Він набрав 479.45 бала після шести стрибків.
13:00. Молодчинка! Ірина Коляденко перемогла монголку Орхон Пуревдордж (8:7) та пройшла до чвертьфіналу змагань з вільної боротьби (62 кг).
12:40. Кріштоф Рашовскі з Угорщини виграв золото з плавання на 10000 метрів. Олівер Клемет із Німеччини фінішував другим (срібло), угорець Девід Бетлехем – третім (бронза).
He was expected and he triumphed in the Seine river 🥇— Paris 2024 (@Paris2024) August 9, 2024
Well done Kristof Rasovszky! 🇭🇺
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Il était attendu et il a triomphé dans la Seine 🥇
Bravo Kristof Rasovszky ! 🇭🇺#Paris2024 pic.twitter.com/hl1AJBM9mi
12:20. Збірна України – шоста за підсумками першої частини змагань з командного багатоборства у художній гімнастиці.
12:00. Людмила Лузан і Анастасія Рибачок пройшли до фіналу змагань з веслування на каное-двійках. Вони фінішували третіми. Чекаємо на фінал!
Вітаємо, друзі! Сьогодні у Парижі насичений день, але про все по черзі!