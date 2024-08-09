Президент НОК проігнорував у соцмережах олімпійську бронзу Беленюка

Вадим Гутцайт не привітав з медаллю свого суперника на виборах голови олімпійського комітету.

Очільник Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт у четвер через власні соцмережі відмовився вітати Жана Беленюка зі здобуттям бронзової нагороди на Олімпійських Іграх у Парижі.

На дивне рішення спортивного функціонера звернуло увагу видання "Трибуна". Гутцайт упродовж всієї Олімпіади публікував пости на особистій сторінці у Facebook з вітальними словами на адресу українських медалістів. Він поздоровив Парвіза Насібова зі сріблом о 9 годині вечора, майже одразу після програного фіналу. Проте проігнорував Беленюка, який виборов бронзу вже у наступній сутичці на олімпійському килимі. Станом на 2:00 9 серпня нових дописів на сторінці Гутцайта немає.

Жан Беленюк та Вадим Гутцайт були суперниками на виборах президента Національного олімпійського комітету у 2022 році. Тоді перемогу у голосуванні здобув Гутцайт.