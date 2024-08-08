Після перемоги над поляком Аркадіушем Кулиничем Беленюк зняв борцівки і залишив їх у центрі рингу.

Борцівки Жана Беленюка після останньої сутички борця у професійній кар'єрі на Олімпіаді-2024.

Український спортсмен Жан Беленюк офіційно завершив спортивну кар'єру після перемоги в сутичці за "бронзу" на Олімпійських іграх в Парижі, повідомляє Суспільне Спорт.

Після перемоги над поляком Аркадіушем Кулиничем Беленюк зняв борцівки і залишив їх у центрі рингу, тим самим символічним жестом підтвердив завершення виступів на професійному рівні.

"Зараз — якщо й будуть [сльози], то сльози щастя, як і минулого разу. Буду сумувати за боротьбою, точно буду в спорті, буду підтримувати свою фізичну силу", — розповів Беленюк в ексклюзивному коментарі Суспільне Спорт після медального поєдинку.

Беленюк додав, що має нове хобі - настільний теніс, і буде більше часу приділяти цьому виду спорту. Втім, інколи він планує виходити на килим.

Беленюк завершив кар'єру, зібравши повний комплект олімпійських нагород. Спортсмен ставав срібним призером Ріо-2016, а 2021 року в Токіо приніс Україні єдину золоту медаль з усіх видів спорту.

Більше олімпійських нагород для України, ніж Беленюк, здобували лише фехтувальниця Ольга Харлан, плавчиня Яна Клочкова (по п'ять медалей), стрільчиня Олена Костевич та веслувальниця Інна Осипенко-Радоміська (в обох — по чотири).

Крім олімпійських нагород, Беленюк зібрав 5 медалей чемпіонатів світу (два "золота") і 6 - європейської першості (три титули), а також вигравав другі Європейські ігри-2019.

Також Беленюк здобув медалі міжнародних форумів у 2007 році - "срібло" юнацького Євро, до якого за три роки додав дебютний титул чемпіона Європи серед юніорів.