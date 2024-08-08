«Тільки після третього раунду відчув, що переможу», – Хижняк розповів про фінал Олімпіади

Український боксер Олександр Хижняк пояснив LB.ua, у чому полягала складність фінального бою на Іграх та як він готувався до Олімпіади.

«Ми багато працюємо з моїм батьком, дивимося поєдинки, аналізуємо. Збоку здається, що все однаково, але для мене кожен поєдинок – це особлива історія. У ринзі все відбувається по-новому. Перед поєдинком ми обговорювали, що потрібно розірвати дистанцію та працювати на перемогу. Я відчував, що бій був рівний, тому намагався показати максимум. Ми відпрацьовували усі сценарії. Тільки після третього раунду я відчув, що перемогу повинні віддати мені», – сказав Хижняк.

За його словами, він міг пропустити змагання через травму та набирав оптимальну форму під час Олімпіади.

«Я відчував, що від бою до бою почуваю себе краще після травми. Лікарі навіть говорили, що можу не встигнути відновитися до Олімпійських ігор. Я мріяв, щоб золота медаль Парижу перекривала срібло у Токіо на моїй шафі з нагородами. Від Олімпіади у Токіо, від срібла до золота у Парижі минуло не так багато часу, але я пам’ятаю кожен день свого життя протягом цього часу», – розповів боксер.

Він також подякував українським захисникам та пояснив, чому ледь стримував сльози під час гімну України.

«Першочергово дякую нашим військовим, які захищають мир та спокій на нашій землі. Дякую, що можу бути тут. Я щасливий, що мав можливість представляти свою країну. Під час гімну важко було стримувати сльози, адже я згадував усе своє життя: підготовку, тренування ситуацію в країні. Дякую Богу за все», – підсумував Олександр.

Нагадаємо, Олександр Хижняк переміг у фіналі представника Казахстану Нурбека Оралбая та став олімпійським чемпіоном Парижу-2024. Українець додав до скарбнички національної команди третю золоту та восьму медаль Олімпіади загалом.