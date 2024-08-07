Головне за середу, 7 серпня: бої за Торецьк, операція в Курській області

На Донеччині російські війська в місто Торецьк не зайшли, 14 разів ворог штурмував місто і громаду, але всі ці атаки було відбито.

Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За словами очільника військової адміністрації, за добу окупанти намагалися 14 разів штурмувати місто, а також селища Нью-Йорк та Північне. Сили оборони відбили ворожі атаки.

У самому місті наразі залишається близько 3 тисяч цивільних і вони не поспішають евакуюватися.

"Підрозділи поліції "Білі Янголи" вивозять кожного дня, ризикуючи власним життям, щоб допомогти нашим людям", – додав Філашкін.

Спецпризначенці СБУ збили російський вертоліт з допомогою FPV-дрона, що є унікальною спецоперацією в історії воєн, повідомляють джерела Lb.ua.

За даними джерел, вчора бійці Центру спецоперацій «А» СБУ підбили російський вертоліт Мі-28 з допомогою FPV-дрону. Його вразили над Курською областю Росії. На відео видно, що дрон СБУ влучає прямісінько в задній гвинт ворожої машини.

Інформацію про прорив кордону в Курській області росіяни поширили вчора, але стверджували, що нібито ФСБ атаки відбила. Але потім риторика змінилася і росіяни почали евакуйовувати людей і писати про рух військ до села Суджа і від нього уперед. 7 серпня у Курській області з деяких населених пунктів оголосили евакуацію. Влада заявила про "танки і українські ДРГ"

Україна поки не коментує операцію в Курській області.

Український державний проєкт "Хочу найти" повідомляє, що в Курській області росіяни масово здаються у полон українцям.

"Нам поступово надходить інформація по Курському напрямку. У полон потрапило ДУЖЕ багато військовослужбовців ЗС РФ – як строковики, і контрактники, і мобілізовані. Є дані і щодо загиблих, чиї тіла не забрали під час відступу", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, лише 7 серпня у полон взяли чотири десятки окупантів.

Керівниця моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белль заявила, що понад 95% українських військовослужбовців зазнали катувань з боку росіян під час перебування в неволі РФ.

"Вони зазнають тортур під час першого допиту. Їх б’ють металевими палицями та палками, жорстко б'ють струмом. Їх роздягають. Це жахливо. Це найгірше, що я бачила за 20 років моєї кар’єри, відвідуючи полонених від імені ООН. Тортури є широкопоширеними та структурними. 95% українських військовополонених зазнали тортур, і це є воєнним злочином", — розповіла вона в інтерв’ю для програми "Nieuwsuur" нідерландського телеканалу NOS.

Белль також наголосила, що інформацію щодо українських військовополонених, коли вони не мають до них доступу, збирають під час розмов після їхнього повернення на Батьківщину.

Представниця місії ООН зазначає, що ставлення до російських військовополонених в Україні відрізняється від того, з чим стикаються українські військовополонені у Росії.

Раніше стало відомо, що військовополонений українець Олександр Іщенко, який служив водієм у полку “Азов”, помер у СІЗО-5 у Ростові-на-Дону.

Про найцікавіше, що відбувається на Олімпійських іграх у Парижі, зокрема виступи українських олімпійців, можна дізнатися з наших новин і текстових трансляцій.

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