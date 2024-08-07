Росіяни за день атакували 9 громад Сумщини (архівне фото)

Сьогодні, 7 серпня, російських обстрілів зазнали Сумська, Стецьківська, Хотінська, Юнаківська, Краснопільська, Ворожбянська, Новослобідська, Есманьська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 26 обстрілів Сумської області, під час яких пролунав 61 вибух.

Зокрема, по Середино-Будській громаді росіяни вдарили дроном, мінометами та артилерією.

Краснопільську громаду окупанти атакували дронами, гранатометами та мінометами.

На Новослобідську, Стецьківську, Сумську та Хотінську громади армія РФ скинула КАБи, а Юнаківську атакувала КАБами та дронами.

Крім того, Есманьську громаду російські військові обстріляли з мінометів, а Ворожбянську - з артилерії.