Росіяни поранили мешканку Херсонщини

Сьогодні ввечері, 7 серпня, росіяни атакували Антонівку у Херсонській області.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
“В Антонівці внаслідок скиду вибухівки з дрона постраждала місцева жителька”, - йдеться у повідомленні.
70-річну жінку шпиталізували до лікарні з мінно-вибуховою травмою. Медики дообстежують постраждалу та надать їй необхідну допомогу.
- Російська армія вчора вбила в Херсонській області одну людину, 16 поранила.
- Учора ворог скидав на мешканців Херсона і області вибухівку з дронів. У передмісті через це були поранені двоє жінок, у самому Херсоні – ще п'ятеро людей.