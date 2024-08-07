Росіяни поранили мешканку Херсонщини

70-річну жінку шпиталізували до лікарні з мінно-вибуховою травмою. Медики дообстежують постраждалу та надать їй необхідну допомогу.

“В Антонівці внаслідок скиду вибухівки з дрона постраждала місцева жителька”, - йдеться у повідомленні.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА .

Сьогодні ввечері, 7 серпня, росіяни атакували Антонівку у Херсонській області.

Жінку шпиталізували до лікарні з мінно-вибуховою травмою.

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