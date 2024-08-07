Росіяни перекидають засоби ППО ближче до Кримського моста, — "Атеш"

Окупанти чекають ударів по Керченському мосту і не хочуть залишати системи протиповітряної оборони у Криму.

Кримські партизани зафіксували перекидання російських засобів ППО ближче до Керченського моста.

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

Агент АТЕШ у Криму виявив перевезення двох систем ППО "Бук-М2" і "С-400" для подальшого ешелонування біля Кримського мосту на Таманському півострові. Колону супроводжували військові машини, зокрема два УРАЛи з особовим складом.

Як зазначають в "Атеш", російська оборона система стикається з серйозними проблемами, пов’язаними з незахищеністю окремих ділянок, зокрема і Курська область.

Через це окупанти змушені знімати озброєння з різних ділянок фронту та перекидати засоби ППО, щоб закрити вразливі місця в обороноздатності РФ.

Партизани вважають, що росіяни очікують ударів по мосту найближчими місяцями та не хочуть залишати системи протиповітряної оборони у Криму.