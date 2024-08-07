Зеленський підписав закон про передислокацію військових частин під час воєнного стану

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо передислокації військових частин під час дії воєнного стану.

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради.

Документ дає можливість ухвалювати оперативні рішення при проведенні передислокації військових частин, а також військових навчальних закладів, установ та організацій ЗСУ до рівня з’єднання.

Цей закон доповнює статтю 6 Закону України "Про Збройні Сили України" новим абзацом, згідно з яким під час дії воєнного стану передислокація військових частин, а також військових навчальних закладів, установ та організацій ЗСУ до рівня з’єднання здійснюється за рішенням Генерального штабу за погодженням з Міністерством оборони.