Розганяв мирні акції під час окупації Херсонщини: генералу росгвардії оголосили про підозру

На початку повномасштабної війни Володимир Спиридонов брав участь у захопленні Херсонщини та придушенні опору.

Служба безпеки України повідомила про підозру генералу росгвардії, який командував розгоном мирних протестів під час окупації Херсонщини.

Про це ідеться у повідомленні пресцентру СБУ.

Співробітники Служби безпеки зібрали доказову базу на ще одного воєнного злочинця РФ, який причетний до масових репресій проти цивільного населення під час окупації Херсонщини.

Мова йде про генерал-лейтенанта Володимира Спиридонова – командувача Уральського округу військ росгвардії.

На початку повномасштабної війни посадовець брав участь у захопленні Херсонщини та спробах придушення руху опору в регіоні.

"У ході розгону мирних протестів у центрі Херсона та інших захоплених районах області окупанти ув’язнили до російських тюрем кілька сотень учасників зібрань. Для цього посадовець задіяв чотири тактичні групи, загін спецпризначення та оперативний підрозділ Південного округу військ росгвардії, де на той час він був заступником командувача", — зазначають у відомстві.

Крім того, до потерпілих застосовували численні тортури, якими рашисти намагались зламати спротив кремлівському режиму.

Напередодні звільнення правобережжя Херсонщини фігурант організував переправлення підпорядкованих підрозділів росгвардії на лівобережну частину області, а сам втік до рф, де згодом отримав підвищення на посаді.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Спиридонову про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни за попередньою змовою групою осіб).

Наразі тривають комплексні заходи, щоб знайти і покарати російського воєнного злочинця.