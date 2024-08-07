На Одещині прикордонники Подільського загону спільно з правоохоронцями затримали велику групу порушників державного кордону. 48 чоловіків намагалися потрапити до Молдови, сховавшись у вантажівці КАМАЗ.

Про це пише ДПСУ.

Охоронці держрубежу з використанням безпілотника відслідкували рух порушників та на околиці села Чорна Подільського району зупинили вантажівку.

Вантажний автомобіль марки «КАМАЗ», попри відсутність будь яких умов для перевезення людей, «під верх» був «забитий» чоловіками.

Всього фігуранти кримінальної справи намагалися незаконно доставити до Молдови через придністровський сегмент 48 чоловіків призовного віку.

Фото: ДПСУ Затримані нелегали на Одещині

Оперативники ДПСУ встановили, що вартість такої «комфортабельної» поїздки складала 150 тис. гривень з кожного «клієнта». Вказану суму останні мали сплатити організатору – адміну одного з телеграм-каналів, в разі їх успішного переправлення.

Аби дістатися кордону, чоловіків на визначених місцях зупинки забирав водій вантажівки.

Всіх пасажирів затримали, а вантажівку вилучили. Наразі слідчі дії тривають.

Фото: ДПСУ Вантажівка із чоловіками

За спробу незаконного перетинання кордону щодо всіх чоловіків складені протоколи про адмінправопорушення за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП. Справи скеровані до суду. Окрім цього, вони притягнуті до адмінвідповідальності за ст. 202 КУпАП за порушення прикордонного режиму.

У червні на Одещині прикордонники затримали «бажаючих» незаконно потрапити за кордон чоловіків, – 47. Всього ділки, серед яких був і правоохоронець, планували переправити через кордон сто чоловіків і заробити на цьому мільйон доларів.