Вранці внаслідок російських обстрілів Донеччини 4 людини загинули і 1 отримала поранення

Вранці 7 серпня внаслідок російських обстрілів Донеччини 4 людини загинули і 1 отримала поранення, повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін.

Він зазначив, що околиці Мар'їнки постійно перебувають під ворожими обстрілами. Цього ранку один із таких обстрілів призвів до загибелі 65-річної жінки і 64-річного чоловіка в Антонівці. Ще один чоловік у селі поранений – йому надають необхідну медичну допомогу у найближчій лікарні.

Також 2 людини загинули у Михайлівці Новогродівської громади: 55-річний чоловік і 52-річна жінка.

“Вкотре закликаю: будьте відповідальними! Евакуюйтесь своєчасно!” – написав очільник ОВА.

Зазначимо, за минулу добу у Донецькій області через атаки РФ поранені 12 людей. Ворог накрив вогнем 12 населених пунктів Донеччини.

Напередодні рятувальники закликали мешканців Покровського району Донеччини евакуюватися. Минулої доби рятувальники евакуювали з небезпечної зони 17 мешканців Гродівської та Новогродівської громад.

За словами українського президента, захоплення Покровська стало головною ціллю Росії після того, як задум захопити Харків провалився.