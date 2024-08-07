Головне за ніч та ранок середи, 7 серпня: атака на Київщину, спецоперація на Тендрівській косі, 136 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 136 бойових зіткнень , бої на Торецькому та Покровському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, Олімпійські ігри-2024.

У Київській області вранці середи через ворожі дрони працювала протиповітряна оборона. Відповідне повідомлення Київська обласна військова адміністрація опублікувала у Telegram близько 7 ранку.

Повітряна тривога в області почалася ще о 1:08 ночі і станом на 7:52 тривала. За даними Повітряних сил, з 23 години Росія атакує Україну безпілотниками. Ворог запустив дрони в декілька груп, які спрямував проти різних регіонів України.

У ніч на 7 серпня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено чотирнадцять БпЛА типу «Shahed 131/136».

Як повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, унаслідок бойової роботи та падіння уламків виникло дві пожежі сухої трави на відкритих територіях у Миколаївському та Баштанському районах, які були оперативно ліквідовані вогнеборцями. Постраждалих немає.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив у Telegram, що в ніч на 7 серпня російська армія атакувала Україну безпілотниками з Приморсько-Ахтарська і Єйська. Радіотехнічні війська виявили і збили всі 30 дронів.

Бойова робота по ворожих цілях йшла у Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській та Черкаській областях.

Атаку безпілотниками Росія почала близько 23 години, а тривала вона до ранку.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що впродовж вівторка в Україні зафіксували 136 бойових зіткнень. Найважча ситуація залишається на Покровському напрямку.

На Торецькому напрямку ворог атакував 18 разів неподалік Північного, Торецька і Нью-Йорка.

На Покровському захисники відбили 42 атаки окупантів у районі населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Желанне, Калинове, Олександрівка, Веселе, Іванівка, Калинівка, Скучне, Яснобродівка, Пантелеймонівка, Карлівка, Новожеланне і Межове. Найбільша концентрація атак – поблизу Іванівки і Желанного.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1230 окупантів, 67 ворожих артсистем та 8 танків. Від початку вторгнення Росія втратила близько 586 370 солдатів.

Про інші втрати ворога – в новині.

У Сумській області близько першої години ночі пролунала серія вибухів. За повідомленням керівника міської військової адміністрації Олексія Дрозденка, працювали сили протиповітряної оборони.

На своїй сторінці у Telegram посадовець закликав містян бути обережними щодо уламків, які можуть спричинити пошкодження та пожежі.

Станом на 1:30, за даними волонтерського проєкту alerts.in.ua, повітряна тривога на Сумщині безперервно тривала вже понад 14 годин.

6 серпня 2024 року спецпризначенці підрозділу активних дій “Артан” та Морського центру ГУР МО України реалізували операцію у північній частині Чорного моря. Зокрема здійснили наліт на Тендрівську косу, повідомляє ГУР МО.

Уночі десантна група спецпризначенців висадилась на Тендрівській косі та знищила ворожу броньовану техніку, зокрема МТ-ЛБ, комплекс РЕБ противника, а також зруйнувала фортифікаційні укріплення росіян. Під час бою російські загарбники зазнали втрат серед особового складу, точна кількість уточнюється.

Виконавши поставлене завдання, зокрема й секретну його частину, воєнні розвідники відійшли без втрат.

"Це не перший успішний активний захід спецпризначенців ГУР на окупованій росіянами Тендрівській косі. Відповідні дії – лише частина масштабного плану Сил безпеки і оборони України, реалізація якого триває", – зазначили у розвідці.

Про найцікавіше, що відбувається на Олімпійських іграх у Парижі, зокрема виступи українських олімпійців, можна дізнатися з наших новин і текстових трансляцій.

Сьогодні українські спортсмени мають шанси виграти медалі Олімпійських ігор у чотирьох видах спорту. Зокрема Олександр Хижняк битиметься у фіналі змагань з боксу проти представника Казахстану Нурбека Оралбая.

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