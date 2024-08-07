У Київській області внаслідок нічної російської атаки поранена одна людина. У неї осколкове поранення.

Руйнування зафіксували в двох громадах: пошкоджено 22 приватні будинки і господарчі споруди. Про це голова ОВА Руслан Кравченко повідомив у Telegram.

"Ворог не полишає свої спроби атакувати нашу область вже три ночі поспіль. Цього разу Київщина була атакована БпЛА. Тривога тривала всю ніч – більше 8 годин", – сказав він.

Фото: Національна поліція України в Telegram Пошкодження в Київській області внаслідок уламків

В будинках пошкоджені дахи, вибиті вікна та двері, посічені фасади. На прибудинкових територіях також пошкоджені паркани.