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Одна людина поранена під час атаки на Київську область, пошкоджені понад 20 будівель

Всі ворожі цілі збили, але уламки спричинили пошкодження. 

Одна людина поранена під час атаки на Київську область, пошкоджені понад 20 будівель
Уламки БпЛА спричинили пошкодження
Фото: Національна поліція України в Telegram

У Київській області внаслідок нічної російської атаки поранена одна людина. У неї осколкове поранення. 

Руйнування зафіксували в двох громадах: пошкоджено 22 приватні будинки і господарчі споруди. Про це голова ОВА Руслан Кравченко повідомив у Telegram

"Ворог не полишає свої спроби атакувати нашу область вже три ночі поспіль. Цього разу Київщина була атакована БпЛА. Тривога тривала всю ніч – більше 8 годин", – сказав він. 

Пошкодження в Київській області внаслідок уламків
Фото: Національна поліція України в Telegram
Пошкодження в Київській області внаслідок уламків

В будинках пошкоджені дахи, вибиті вікна та двері, посічені фасади. На прибудинкових територіях також пошкоджені паркани. 

  • Росія почала атаку близько 23 години, а тривала вона аж до ранку. Ворог випустив 30 дронів – кожен з них українська ППО виявила і збила. Бойова робота йшла в семи областях. 
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