У Київській області внаслідок нічної російської атаки поранена одна людина. У неї осколкове поранення.
Руйнування зафіксували в двох громадах: пошкоджено 22 приватні будинки і господарчі споруди. Про це голова ОВА Руслан Кравченко повідомив у Telegram.
"Ворог не полишає свої спроби атакувати нашу область вже три ночі поспіль. Цього разу Київщина була атакована БпЛА. Тривога тривала всю ніч – більше 8 годин", – сказав він.
В будинках пошкоджені дахи, вибиті вікна та двері, посічені фасади. На прибудинкових територіях також пошкоджені паркани.
- Росія почала атаку близько 23 години, а тривала вона аж до ранку. Ворог випустив 30 дронів – кожен з них українська ППО виявила і збила. Бойова робота йшла в семи областях.