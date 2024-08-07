Радіо Свобода: ДП "Документ" два роки тому уклало договір з фірмою, засновниками якої є громадяни Росії

Українське державне підприємство ДП "Документ", яке видає паспорти та зберігає базу з персональними даними громадян, в 2022 уклало договір з німецькою юридичною фірмою Schmider & Eckstein, що десятиліттями працює у Росії та має серед засновників палкого прихильника Володимира Путіна Карла Екштайна. Другий засновник фірми, Франк Шмідер, теж працював у Росії, йдеться у розслідуванні проєкту "Ти як?" від Радіо Свободи.

Обидва вони рекламували перспективи ведення у цій країн бізнесу. Однак ні це, ні публічна підтримка війни проти України Екштайна, не завадили ДП укласти договір з їхньою компанією.

Карл Ектшайн називає Росію своєю другою батьківщиною, має там власну юридичну фірму, викладає в московському університеті і очолює швейцарський осередок "Міжнародної асоціації друзів Криму", яка намагається легалізувати окупацію.

Schmider & Eckstein здійснює юридичний супровід філій ДП "Документ" на території Німеччини. Відомо про це стало лише цього року, коли підприємство призупинило надання послуг чоловіка призовного віку. Громадяни почали звертатися із адвокатськими запитами, а відповідала на них ця німецька фірма.

Точно стверджувати, що через співпрацю з фірмою до даних ДП "Документ" могли б отримати доступ зловмисники журналісти не беруться.

"Довіреність від українського держпідприємства, яка опинилася в розпорядженні проєкту «Ти як?», не дає чіткого розуміння – до якої саме інформації може мати доступ компанія Schmider & Eckstein. Лише загальні формулювання, пов'язані з представництвом держпідприємства. У коментарі для нашої редакції в ДП «Документ» запевнили, що доступ був обмежений «даними, які необхідні для представлення інтересів підприємства» чи ведення справ у судах. І що, мовляв, ніхто «не мав доступу до Єдиного державного демографічного реєстру чи персональних даних громадян»", – йдеться у матеріалі.

У ДП "Документ" пояснили, що представляти інтереси була уповноважена не вся фірма, а лише Франк Шмідер –партнер Екштайна та співзасновник компанії. У цієї людини з 2001 року є податковий номер росіянина, він працював там багато років. Також там додали, що наразі співпрацю з ним припинили, бо він виконав свою роботу.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україні заборонені угоди з росіянами та їхніми компаніями – це підпадає під статтю про колабораціонізм.

Нинішній очільник ДП "Документ" Сергій Прокопченко особисто не став коментувати цю історію, однак у письмовій відповіді підприємство зазначило, що ті, хто укладали угоду зі Schmider & Eckstein, більше не працюють у ДП.

"У відомстві лише зазначили, що, відповідно до статуту держпідприємства, ухвалювати таке рішення –компетенція генерального директора. Ним до кінця 2023 року був Володимир Швачко, який із перервами очолював «Документ» упродовж майже 20 років. Наприкінці минулого року чоловіка відсторонили від посади – на час проведення службового розслідування. Володимир Швачко неохоче спілкувався з журналістами – лише зазначив: «Ну, напевно, була така компанія». Щодо деталей угоди – то чоловік сказав, що «не пам'ятає»", – йдеться у матеріалі.