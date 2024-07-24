Чому нам слід протидіяти ідеології «русского міра»?
Чому нам слід протидіяти ідеології «русского міра»?
Ректор КНУ імені Шевченка назвав найпопулярніші спеціальності вступної кампанії 2024 року
Ректор КНУ імені Шевченка назвав найпопулярніші спеціальності вступної кампанії 2024 року
Ірина Кондратова, НСЗУ: «Медзаклад, де менш ніж 500 пологів на рік, небезпечний для життя жінки та її новонародженої дитини»
Ірина Кондратова, НСЗУ: «Медзаклад, де менш ніж 500 пологів на рік, небезпечний для життя жінки та її новонародженої дитини»
Кринки. Ніхто не хотів відступати
Кринки. Ніхто не хотів відступати
Успішна атака на Донузлав. Сили оборони намацали вразливість
Успішна атака на Донузлав. Сили оборони намацали вразливість
Майже всі "слуги народу" з регламентного комітету відключилися від засідання на розгляді питання про виключення Безуглої
Майже всі "слуги народу" з регламентного комітету відключилися від засідання на розгляді питання про виключення Безуглої
Словаччина озброює Україну – попри власне небажання
Словаччина озброює Україну – попри власне небажання
Укренерго скасувало відключення світла у низці областей
Укренерго скасувало відключення світла у низці областей
Лікар-невропатолог Юрій Фломін: «Що буде з мозком у 70 років, залежить від того, що відбувається в 45–55»
Лікар-невропатолог Юрій Фломін: «Що буде з мозком у 70 років, залежить від того, що відбувається в 45–55»
ГоловнаСвіт

ДП "Документ" відновило прийом заяв на оформлення паспортів для чоловіків за кордоном

Для отримання послуг необхідно верифікуватися через додаток "Резерв+".

ДП "Документ" відновило прийом заяв на оформлення паспортів для чоловіків за кордоном
Фото: dpsu.gov.ua

Від сьогодні, 24 липня, закордонні філії ДП "Документ" відновило прийом заяв на оформлення паспортів для чоловіків за кордоном.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби підприємства. 

Для отримання послуг чоловікам необхідно здійснити верифікацію через офіційний додаток Міністерства оборони України «Резерв+» за допомогою QR-коду. 

Підтвердження наявності дійсних військово-облікових документів є обов’язковим.

Здійснити подачу заяв-анкет на оформлення паспортних документів можна у Мюнхені, Берліні, Кельні (Німеччина), у Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Ґданську (Польща), Мадриді, Валенсії (Іспанія), Празі (Чехія), Братиславі (Словаччина) та Мілані (Італія).

Наразі є доступними такі послуги як:

  • оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);
  • обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);
  • обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності);

Документи для чоловіків за кордоном

  • 23 квітня ДП "Документ" повідомило про призупинення видачі готових документів за кордоном із технічних причин. Видачу залишили лише для дітей 12 років, оскільки їм не потрібна біометрична верифікація. 
  • З 23 квітня всі українські консульства тимчасово призупинили надавати послуги чоловікам від 18 до 60 років. Тимчасові обмеження жодним чином не стосуються надання консульської допомоги у разі надзвичайних ситуацій з громадянами України за кордоном. Вони стосуються лише подання певною категорією громадян заяв на отримання певних консульських послуг у визначений період. 
  • Також Кабмін заборонив пересилати паспорти чоловікам за кордон.
  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що держава не надаватиме послуги громадянам, які виїхали за кордон у воєнний період, показавши цим, що доля країни їх не обходить. Обовʼязок оновлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію. 
  • У травні закордонні підрозділи ДП “Документ” почали відновлювати видачу готових документів у тестовому режимі.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies