Для отримання послуг необхідно верифікуватися через додаток "Резерв+".

Від сьогодні, 24 липня, закордонні філії ДП "Документ" відновило прийом заяв на оформлення паспортів для чоловіків за кордоном.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби підприємства.

Для отримання послуг чоловікам необхідно здійснити верифікацію через офіційний додаток Міністерства оборони України «Резерв+» за допомогою QR-коду.

Підтвердження наявності дійсних військово-облікових документів є обов’язковим.

Здійснити подачу заяв-анкет на оформлення паспортних документів можна у Мюнхені, Берліні, Кельні (Німеччина), у Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Ґданську (Польща), Мадриді, Валенсії (Іспанія), Празі (Чехія), Братиславі (Словаччина) та Мілані (Італія).

Наразі є доступними такі послуги як:

оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);

обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);

обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності);

Документи для чоловіків за кордоном