Від сьогодні, 24 липня, закордонні філії ДП "Документ" відновило прийом заяв на оформлення паспортів для чоловіків за кордоном.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби підприємства.
Для отримання послуг чоловікам необхідно здійснити верифікацію через офіційний додаток Міністерства оборони України «Резерв+» за допомогою QR-коду.
Підтвердження наявності дійсних військово-облікових документів є обов’язковим.
Здійснити подачу заяв-анкет на оформлення паспортних документів можна у Мюнхені, Берліні, Кельні (Німеччина), у Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Ґданську (Польща), Мадриді, Валенсії (Іспанія), Празі (Чехія), Братиславі (Словаччина) та Мілані (Італія).
Наразі є доступними такі послуги як:
- оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);
- обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);
- обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності);
Документи для чоловіків за кордоном
- 23 квітня ДП "Документ" повідомило про призупинення видачі готових документів за кордоном із технічних причин. Видачу залишили лише для дітей 12 років, оскільки їм не потрібна біометрична верифікація.
- З 23 квітня всі українські консульства тимчасово призупинили надавати послуги чоловікам від 18 до 60 років. Тимчасові обмеження жодним чином не стосуються надання консульської допомоги у разі надзвичайних ситуацій з громадянами України за кордоном. Вони стосуються лише подання певною категорією громадян заяв на отримання певних консульських послуг у визначений період.
- Також Кабмін заборонив пересилати паспорти чоловікам за кордон.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що держава не надаватиме послуги громадянам, які виїхали за кордон у воєнний період, показавши цим, що доля країни їх не обходить. Обовʼязок оновлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію.
- У травні закордонні підрозділи ДП “Документ” почали відновлювати видачу готових документів у тестовому режимі.