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У Польщі на одному з найпопулярніших озер заборонили купатися через просідання його дна

На дні утворилися воронки. 

У Польщі на одному з найпопулярніших озер заборонили купатися через просідання його дна
На дні озера утворилися воронки
Фото: Przybrodzin Plaża у Facebook

У Польщі заборонили купатися в Повідзькому озері через просідання його дна. Там утворилися воронки з густим мулом, потрапляння в які може призвести до утоплення, пишуть Wiadomosci.

Керівник волонтерської рятувальної служби у Коніні Малгожат Чуда розповів, що сам ледь вибрався з такої воронки. За його словами, під час перевірки дна озера він провалився по пояс, і щоб його витягти знадобилася допомога. 

"Ми радимо не купатися навіть на свій страх і ризик, оскільки є загроза потонути", – попередили рятувальники. 

Повідзьке озеро є найбільшим у Великопольському воєводстві і першим у рейтингу озер на сайті місцевої туристичної організації. Там люблять відпочивати не лише мешканці довколишніх населених пунктів, а й американські військові з бази в Повідзі. 

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