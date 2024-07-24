У Польщі на одному з найпопулярніших озер заборонили купатися через просідання його дна

У Польщі заборонили купатися в Повідзькому озері через просідання його дна. Там утворилися воронки з густим мулом, потрапляння в які може призвести до утоплення, пишуть Wiadomosci.

Керівник волонтерської рятувальної служби у Коніні Малгожат Чуда розповів, що сам ледь вибрався з такої воронки. За його словами, під час перевірки дна озера він провалився по пояс, і щоб його витягти знадобилася допомога.

"Ми радимо не купатися навіть на свій страх і ризик, оскільки є загроза потонути", – попередили рятувальники.

Повідзьке озеро є найбільшим у Великопольському воєводстві і першим у рейтингу озер на сайті місцевої туристичної організації. Там люблять відпочивати не лише мешканці довколишніх населених пунктів, а й американські військові з бази в Повідзі.