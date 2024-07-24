Польський міністр: Україна не вступить в ЄС без ультиматуму про Волинську трагедію

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш в інтерв'ю Polsat News висунув Україні умову щодо вступу до Європейського Союзу.

За словами чиновника, наша держава не приєднається до блоку, поки не буде вирішено "Волинське питання" - за його словами, "реальна політика повинна поставити ультиматум". Йдеться про те, щоб Україна визнала провину та вибачилася за обопільні етнічні чистки, які мали місце під час Другої світової війни.

Через розбіжності щодо трактування цих історичних подій міністр вважає, що у відносинах двох країн "не все ідеально". Проте Косіняк-Камиш наголошує, що підсумком війни між Росією та Україною може бути лише наша перемога, бо будь-який інший варіант "залишається для Польщі прямою загрозою війни".