Росія запросила австрійську ексміністерку брехати про Україну в ООН

У четвер за ініціативою Росії Рада безпеки ООН має зібратися на засідання щодо постачання Україні зброї. Як пише Укрінформ, до своєї традиційної брехні представники країни-агресора хочуть залучити колишню міністерку закордонних справ Австрії Карін Кнайсль.

Політикиня відома своїми проросійськими поглядами та тісними відносинами з кремлівським диктатором Путіним, з яким вона танцювала на власному весіллі. Після відставки з урядової посади Кнайсль через певний час вирішила переселитися до РФ, де її активно використовували для пропаганди.

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця на своїй сторінці у мережі X відреагував на участь ексміністерки у засіданні згадкою про радянський мультфільм "Дюймовочка". А саме на епізод, де жаби нарікають, що наречена не зелена, на що інші відповідають: "житиме з нами - позеленіє".